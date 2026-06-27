Carolina Varsky: “Los juicios de lesa humanidad son un enorme patrimonio democrático”

Carolina Varsky

CABA 27/06/26 Carolina Varsky es abogada. Estuvo en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fue subsecretaria de Programas Especiales Contra las Violencias por Razones de Género; y como abogada llevó adelante el litigio del juicio al represor Turco Julián en 2006. Se cumplen 20 años del juicio. Foto: Veronica Bellomo

Verónica Bellomo