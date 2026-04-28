Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Salvador

Entra en vigencia su reforma

Bukele ya tiene habilitada la prisión perpetua para menores de edad

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Durísima crítica por el programa económico

Un intendente trató a Milei de “cagón”: “Comé carne de burro vos”

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 28 de abril de 2026

Carlos Cal recibió cinco disparos

Asesinan a un periodista indígena en el norte de Guatemala

Brasil

Verônica Oliveira transforma su experiencia en el trabajo doméstico en una voz por la dignidad y los derechos

Por Verónica Serpa

Exclusivo para

La industria perdió 80 mil empleos en dos años

“La crisis va a ser permanente”

Otra empresa que pasa de fabricar a importar. Más de 100 despidos

Electrolux cierra su producción de heladeras

Por Bernarda Tinetti
Otra firma de indumentaria afectada por la caída de ventas

Owoko va a convocatoria de acreedores

Se puede ver en la plataforma Flow

“El resto bien”, la crisis adulta hecha comedia

Por Emanuel Respighi

El País

Reparto de dinero, designaciones irregulares y una firma falsificada en LLA Santa Cruz

La fiesta del sobre

Por Adolfo Ruiz
“Somos el mejor gobierno de la historia”, sentenció

La realidad alterada de Milei: dijo que hay récord de consumo, suba de salarios y crecimiento del empleo

Pidieron la indagatoria de Andrés Vázquez

El colmo de un titular del ARCA: lo acusan de ocultar propiedades en Miami por más de US$2 millones

Por Irina Hauser
Reunión con trabajadores de prensa

Los obispos católicos respaldan a los periodistas de Casa Rosada

Por Washington Uranga

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 28 de abril de 2026

Otra empresa que pasa de fabricar a importar. Más de 100 despidos

Electrolux cierra su producción de heladeras

Por Bernarda Tinetti
La industria perdió 80 mil empleos en dos años

“La crisis va a ser permanente”

Otra firma de indumentaria afectada por la caída de ventas

Owoko va a convocatoria de acreedores

Sociedad

Mañana fresca

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 28 de abril

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 28 de abril

Las familias pagarán los gastos de los operativos

Córdoba multará las amenazas falsas de atentados en escuelas

Junto con la licitación vinieron las protestas

CABA: construirán estacionamientos subterráneos debajo de las plazas

Por Santiago Brunetto

Deportes

Ubeda ya no camina al borde del abismo

Por Daniel Guiñazú
Arrancan las semifinales de la máxima competición europea

Champions League: PSG-Bayern, promesa de gran espectáculo

Luego de la violenta reacción

La histórica sanción que podría recibir Esteban Andrada

Boca presenta este martes su equipo de memoria ante Cruzeiro en Brasil

Vuelven las noches coperas por la Libertadores y la Sudamericana