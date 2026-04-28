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Sociedad

Mañana fresca

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 28 de abril

El SMN indicó que la temperatura llegará a 20 grados en el AMBA

Frío La temperatura llegará a 20 grados en el AMBA (Dafne Gentinetta)

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La consultora Scentia reflejó una fuerte caída de ventas del 6,1 pro ciento en marzo

Dos años enteros de caída del consumo

Por Leandro Renou

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