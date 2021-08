Sergio Maldonado y Patricia Bullrich estuvieron en la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen, aunque no se cruzaron porque no coincidieron en el mismo momento. Sí chocaron en los medios, cuando el mayor de los hermanos Maldonado le respondió a la ex ministra su insidioso video filmado con ella sobre la tranquera de ingreso a la Pu Lof, donde cuatro años atrás los gendarmes bajo su mando entraron al grito de "fuego libre" para reprimir la protesta por la liberación del lonko Facundo Jones Huala, de la que participaba Santiago Maldonado, y tras lo cual estuvo 78 días desaparecido. En el provocador video que publicó en las redes sociales, Bullrich afirmó que al final se supo la “verdad” y calificó el caso Maldonado como un “relato kirchnerista”. “El gobierno insiste con la mentira diciendo que Santiago Maldonado fue desaparecido”, disparó Bullrich, en el cuarto aniversario de la desaparición del joven anarquista de 28 años, para deslegitimar el reclamo de la familia. Los dichos de Bullrich, y su paso por Cushamen, fueron ampliamente repudiados.

"Todo esto genera mucha indignación y bronca por estar completamente solos, Bullrich usó al Estado y ahora a un partido político, cada vez que hablo de Santiago salta su ejército de trolls a atacar con una bajeza terrible, el domingo mostraron la foto del cadáver de Santiago, a quien le quitaron la vida y luego de cuatro años lo siguen bastardeando", dijo Sergio Maldonado en la AM 750. "Y ayer estuvimos solos contra ese aparato, hace cuatro años parece que servía electoralmente y ahora está olvidado en el fondo de un placard, sólo queremos saber qué le pasó, la Corte Suprema tiene paralizada la causa", agregó.

A criterio de Maldonado, "ese partido político levanta las banderas de violar los derechos humanos y cagarse en la vida de las personas, de los familiares que seguimos luchando me provoca mucha tristeza, y esa mujer a caballito de una tranquera haciéndose la ridícula, pero lo peor no es eso sino la lucha desigual".

El hermano de Santiago explicó que el domingo estuvo en ese mismo lugar, "había un día soleado, dudo que el video de Bullrich haya sido ayer, eso habla de una lucha demasiado desigual”. De hecho, las imágenes de la ex funcionaria fueron tomadas en un día de cielo cerrado de nubes. "Es decir que mienten incluso sobre la fecha en que hacen lo que hacen. Hice un comunicado al lado del lugar donde fue encontrado Santiago, pude comprobar que fue totalmente mentira que haya estado ahí, porque en los rastrillajes el agua no estaba como ese 17 de octubre, y mucho menos cuando fueron a medir, el 12 de diciembre", sostuvo Sergio.

La provocación de Bullrich generó múltiples rechazos. "Representa una parte negra de la historia, esta mujer sigue defendiendo la mentira, ofendiendo a la familia y a la sociedad, ella y toda su gente estuvo reunida con nosotros, los organismos, nos propusieron sumarnos a la búsqueda en lugar de asumir su responsabilidad", dijo Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo. "Es descarada y cínica, maligna y peligrosa, tiene que pagar en la Justicia por éste y otros crímenes. Imagino el dolor que esto habrá causado a la familia Maldonado, le decimos que cuentan con nosotras. Santiago era un joven solidario, lo asesinaron con la frialdad de las armas. Y ellos siguen mintiendo, pero va a llegar el momento de la verdad", agregó.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, arremetió contra la ex ministra por publicar ese video filmado en Cushamen. "Es una falta de respeto hacia la familia y hacia la víctima", indicó. El secretario dijo que "la ética de estos funcionarios es muy baja" y que "especulan políticamente y están permanentemente en campaña". Para Pietragalla, el Estado, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Judicial, "hizo todo mal" en relación a la desaparición y posterior aparición sin vida de Santiago Maldonado durante el gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que esa gestión, "en vez de ayudar y acompañar" a la familia, "trabó la búsqueda" y se dedicó luego a "armar operaciones" y "espiar".

"Santiago estuvo 78 días desaparecido y el Estado que tenía la responsabilidad a través de los operativos de buscarlo, y no solo no hizo eso, sino que ensució y trabó la búsqueda", sostuvo Pietragalla. . "Es un día en el que tenemos que llegar a la reflexión de qué fuerza queremos", expresó sobre los cuatro años de la desaparición forzada de Maldonado que se cumplieron el domingo. En la misma línea, agregó: "No queremos que ningún argentino pierda la vida en manos de las fuerzas de seguridad".

El secretario de Cultura Tristán Bauer declaró que “actitudes como las de Bullrich me resultan despreciables. Todas esas actitudes de afrenta, de odio, se profundizaron en estos tiempos de pandemia. La construcción que tenemos que hacer nosotros es desde el amor y con respecto a los derechos humanos, así que esas actitudes me resultan muy despreciables, expresan lo peor del ser humano”.

El comunicado de Sergio Maldonado

"No estoy pidiendo que el Poder Ejecutivo intervenga en el Poder Judicial, mi pedido es que tengan una firme decisión y voluntad política, para que haya avances en la causa. Esto es necesario y urgente, para garantizar el Nunca Más en democracia y que no vuelvan a ocurrir desapariciones forzadas como sucedió el año pasado con Luis Espinoza y Facundo Castro. El acompañamiento a los familiares de las víctimas de violencia del estado no solo es poner un mensaje en las redes sociales cuando es un nuevo aniversario, sino garantizar un acceso real a la justicia para que podamos llegar a la verdad. Deberían tener una postura clara y mantenerla no solo cuando se es oposición sino cuando se es gobierno". De esta manera, Sergio Maldonado se expresó el domingo al leer un comunicado de la familia por los cuatro años de la desaparición forzada seguida de muerte de su hermano, Santiago. Lo hizo en el preciso lugar donde fue encontrado su cuerpo sin vida, tras haber permanecido 78 días desaparecido luego de la represión de Gendarmería a la comunidad mapuche de Cushamen.