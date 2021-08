La actriz y conductora televisiva Florencia Peña salió al cruce de las agresiones del diputado macrista Fernando Iglesias y tras los mensajes de odio que recibió en las redes sociales luego de que la semana pasada trascendiera que había asistido a una reunión con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. En diálogo con AM750, apuntó contra Iglesias por los mensajes misóginos y machistas.



Peña había contado ayer en su programa Flor de equipo, por Telefé, que en mayo del año pasado tuvo una reunión con el Presidente para expresarle su preocupación por el duro momento que atravesaban los actores, actrices y en general los trabajadores y trabajadoras de la industria audiovisual.

La semana pasada salió a la luz el registro de visitas a Olivos y varios dirigentes del macrismo la atacaron, lo que luego derivó en una catarata de mensajes agresivos hacia la reconocida actriz y en una entrevista televisiva con TN, Iglesias afirmó que se trataba de un "escándalo sexual".

Grupo Octubre · Florencia Peña

“Siento que me pasan ciertas cosas que abren la posibilidad de ciertos debates: cómo debemos tratar a la mujeres o ciertos temas”, sostuvo Peña en declaraciones a AM750, donde además reflexionó sobre el ataque misógino, al recordar que otros hombres de la industria cultural, entre ellos los productores Adrián Suar y Carlos Rottemberg, también se reunieron con Alberto Fernández, pero su visita no fue puesta en cuestión.



En ese sentido, la actriz lamentó que las mujeres deban “bancar muchas cosas”. “Lo que me pasa a mí muestra un modus operandi. Hay una doble vara: frente a los hombres que fueron a Olivos nadie dijo nada. Esta operación no se la hicieron a ellos, no hubo este cruento ataque”, expresó.

La denuncia a Fernando Iglesias

La actriz y conductora adelantó además que, ante las expresiones del diputado Fernando Iglesias- quien tildó las visitas a Olivos de "escándalos sexuales" - prevé iniciar acciones legales en su contra.

“No molesto a la Justicia con boludeces, pero lo que hizo el diputado Iglesias sí merece que piense lo que voy a hacer”, adelantó.

Por último, emocionada, la conductora contó que, tras unas primeras horas de angustia y malestar por lo acontecido, recibió el apoyo de colegas y otras figuras.

“Tengo que agradecer profundamente los mensajes hermosos que recibí, fue un fin de semana horrible, no tenía que caer en la trampa de que me pudieran. Lloré mucho porque me parece muy injusto. Después de días horribles aparecieron los mensajes de apoyo y generosidad”, relató.