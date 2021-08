“No es difícil advertir que el sistema judicial tiene sus rutinas y trámites que naturalmente importan una clara desigualdad de partes en los conflictos, apuntando que en numerosas oportunidades el Poder Judicial confirma esas asimetrías de poder que tensan el alcance y ponderación de los derechos en juego”, explica el juez de Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Juan Carlos Reynaga, en su libro El Acceso a la Justicia en el Derecho Procesal Constitucional”.



El libro fue declarado de Interés Parlamentario por la Cámara de Senadores de Catamarca.

Posicionado desde el paradigma de Derechos Humanos, Reynaga se explaya en su nueva obra sobre cómo la Justicia genera desigualdades. El juez, se pregunta y confirma que el acceso a la Justicia debe ser visto como un Derecho Humano básico que el Estado debe garantizar como tal. En tanto, se plantea la falta de acceso a la justicia en temas de contenido ambiental, litigios impulsados por las comunidades indígenas, análisis y ejecución de conflictos entre consumidores y empresas de posición dominarte en el mercado, entre otros.

El análisis abarca las denominadas “desigualdades sistémicas”, que son las que se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales como el género, la etnia o la clase social. Así, el “derecho a ser oído” en sistema judicial va, para el autor del libro, más allá del interés jurídico y "se requiere que se justifique la personalidad de quien reclama". “Es decir, fuera de los formalismos propios de cada proceso el derecho a ser oído tiene la esencia misma en el acceso a la Justicia. En éstas circunstancias entran a conjugarse distintos aspectos que hacen referencia no ya a lo estrictamente técnico, sino también a situaciones de hecho vinculadas a la cultura, economía y sociedad”, escribe en libro publicado por la Editorial cordobesa, Alveroni.

"Mi interés por la materia tiene años de estudio y acciones, el acceso a la Justicia pleno, democrático y plural de grandes sectores de la población es todavía una asignatura pendiente y buscar los medios jurídicos y políticos para potenciar el acceso a la justicia es la tarea", expresó Reynaga durante la presentación de su obra que se concretó el 24 de junio pasado.

Interés parlamentario

La obra fue declara ayer martes de Interés Parlamentario por la Cámara de Senadores. Para esto se concretó un encuentro vía zoom del que participaron los legisladores, jueces y abogados del medio.

Durante la apertura, el vicegobernador de la provincia, Rubén Dusso dijo: “Quiero felicitar a Reynaga, porque continúa en su lucha, que es la de ocuparse de los que menos tienen, no solo a nivel material sino en materia de acceso a derechos. Esta causa nos une, ya que nosotros también trabajamos por la inclusión e igualdad de oportunidades para el bienestar de la gente”.

Por su parte, Reynaga manifestó: “Veo con mucho agrado que en la agenda de la política esté algo tan importante como el acceso a la Justicia. Lo que trato de poner en discusión en esta obra es el acceso a derechos y a la justicia por parte de los que menos tienen”.

Asimismo, señaló: “Debemos pensar que, de los 8 mil millones de personas en el mundo, la mitad no tiene acceso a derechos básicos como el agua, la comida o el techo. Estas reflexiones me han llevado a pensar en el acceso a la Justicia también como un derecho humano básico. Debemos potenciar el acceso a para que los sectores populares tengan una mejor forma de exigir justicia. La justicia argentina tiene formas de ser que generan una desigualdad y esto tiene que terminar, no puede ser que la justicia sea rápida y efectiva para los poderosos y lenta para los humildes. La desigualdad en la justicia en el mundo es también resultado de las políticas neoliberales, que debemos revisar para pensar qué tipo de sociedades queremos formar”.

Biografía

Reynaga, presentó su primer libro: “Crimen organizado y delitos federales complejos: Su análisis en doctrina y jurisprudencia”, en el año 2018. Es abogado y procurador, recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo, es profesor adjunto de Introducción al Derecho y ex docente de Derecho Penal I, Cátedra B, en la Universidad Nacional de Catamarca.

Además, fue coordinador del Departamento de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Catamarca. Es representante de la Universidad Nacional de Catamarca ante el Consejo Interjurisdiccional de Política Criminal, creado en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación. Es miembro fundador de la Asociación Argentina de Victimología, y representante de ésta en la provincia de Catamarca. También representa a la Universidad Nacional de Catamarca ante la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. Miembro de la Comisión Consultiva para la Reforma de la Constitución de la Provincia de Catamarca y ex juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Catamarca. Actualmente se desempeña como Juez de la Cámara ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.