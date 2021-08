Las Leonas consiguieron meterse en una nueva final olímpica tras derrotar a India este miércoles a la mañana por 2-1 y dejaron sus reflexiones de su gesta.

Delfina Merino

"Fue mucho el esfuerzo, entrenamos en la costa, concentraciones en nuestra casa... Todo para decir que tenemos una medalla y hoy lo podemos decir. No fue el mejor partido, queríamos tener el control y nos costó. Pero estos partidos hay que ganarlos como sea."

Agustina Gorzelany

"Tuve que arrancar con sangre en la cabeza pero bueno, ni loca salgo de la cancha. Estoy muy emocionada por todo esto, saber que ya nos vamos a colgar una medalla es emocionante. Que la final sea lo que tenga que ser, obviamente vamos a dejar todo por esa dorada pero que sea lo que sea."



María Belén Succi

"En cuartos fue un partido durísimo, porque veníamos de no pasar cuartos en Río y en el Mundial. Y ya a los 35 años se siente, ese no bajar los brazos, ese decir que la pandemia no nos va a ganar. Esta es una medalla de la vida, porque le pedí a mi hijo que me aguante un año más. Así que con Holanda lo que voy a hacer es disfrutar y tratar de ganar. Estoy feliz por las chicas, por su entrega bárbara. Me bancan todo, son 35 días sin mi hijo. Es mucho estrés, pero un estrés hermoso. Lo estoy disfrutando, disfrutando de representar al país. La bandera argentina tiene que estar siempre en lo más alto, no importa absolutamente nada."

Majo Granatto

"Hoy hicimos un partido buenísimo desde lo mental. Arrancar perdiendo no es fácil en una semifinal y nada más lindo que cruzarse a Holanda en la final. Vimos la otra semifinal y ya saboreábamos ese partido. Se nos hizo larguísimo el día, je."