"Es un placer y un orgullo que juguemos juntos. Yo conviví con él desde chico en la Selección, así que lo conozco bastante. Si él sigue acá que creo que sí, intentaremos dar lo mejor para el club", celebraba Sergio "Kun" Agüero el 31 de mayo, cuando fue presentado como nuevo jugador del Barcelona, sobre el futuro junto a su amigo Lionel Messi. Por eso, la sorprendente noticia de que Messi deja el Barcelona se volvió un bumeran en las redes que reaccionaron con "Pobre Kun" como tendencia junto a una catarata de memes.



Los mensajes y memes con la leyenda "pobre kun" se multiplicaron rápidamente y fue la manera de tomar en broma lo que para muchos puede llegar a ser una triste noticia, de ver cómo el mejor jugador del mundo se aleja del club en el que realizó toda su exitosa carrera. Además, entre las primeras especulaciones sobre el destino de Messi suenan el Manchester City, cluba que Agüero dejó para ir al Barcelona; y el PSG, donde juega Ángel Di María, otro de los históricos de la generación de Messi en la Selección.

El encuentro entre el ex delantero de Independiente y el Atlético de Madrid y Messi se había potenciado tras la obtención de la Copa América. A pesar de que Agüero no fue protagonista, ambos tenían la gran cuenta pendiente de salir campeonas con la camiseta albiceleste y se esperaba que repitieran la foto de campeones con la camiseta del Barcelona. "Cuando el Barca preguntó por mí, no lo dudé. No quería que hablen con otro equipo", dijo el Kun en su reciente presentación como nuevo jugador del club catalán e insistía en la emoción por "tener todos los días" a Messi en los entrenamientos.