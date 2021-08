Ayer se dio a conocer la nueva marca gráfica que identificará a Rosario al menos por los próximos diez años, tras un concurso abierto con más de 60 inscriptos y 35 trabajos presentados. La iniciativa, impulsada por la Fundación Rosario, propuso encontrar una síntesis que identifique a la ciudad reflejando su identidad y reputación a través de la nueva marca. En este marco, la elección recayó en el diseño presentado por las profesionales Eladia Depetris y Cecilia Cervera.

Durante la presentación y entrega de premios, que tuvo lugar en el hall del edificio ex Aduana, el intendente Pablo Javkin felicitó y agradeció a todos los participantes del concurso y remarcó que este es un punto de partida y ahora comenzará el trabajo para instalar la marca ciudad. También expresó su agradecimiento a la Fundación Rosario por llevar adelante la iniciativa y valoró el espíritu de la organización.

“Lo pudimos charlar antes de asumir, que la marca de gobierno entienda que la marca ciudad es otra cosa", señaló Javkin, y agregó: “Cuando discutimos qué hacer para que esto después se pueda dar, dijimos que la ciudad tiene desde muy pocos años después de que fue declarada ciudad una marca muy lúcida de un concejal que fue Carrasco, que le dio a la ciudad un escudo; si la ciudad tienen un escudo pongamos un escudo, que además es un escudo muy lindo. Ahora vamos a tener un escudo y vamos a tener una marca ciudad, que se va a sostener en el tiempo, que la vamos a poder instalar, hacer crecer y disfrutar”.

“Tengo una emoción particular por este acto, porque es de los primeros en el que uno se siente intendente de lo que viene”, agregó el jefe municipal, y añadió: “El compromiso que les pido es que sigamos. Este es un mundo donde lo que viene va a depender estrictamente de la creatividad y de la creación. Vamos a necesitar mucho de ese talento puesto en esa meta de lo que nosotros llamamos volver a Rosario, que es la reconstrucción de una ciudad que nuevamente y después de una pandemia. La ciudad sobrevivió a 4 pandemias desde el momento en que fue declarada ciudad y siempre se reconstruyó, a todos nosotros y nosotras nos toca reconstruirla en esta etapa de esta nueva pandemia, no tengo ninguna dudas de que este acto es un acto hermoso de inicio de esa etapa”.

Para el presidente de la Fundación Rosario, Sebastián Lamelas, la marca es importante para “poder unir todo lo que los rosarinos hacemos para capitalizar el patrimonio de la ciudad”. “Lograr una identidad de marca tiene que ver con que cada acción que haga un privado, un empresario, una institución, el gobierno, más allá de poder canalizarlo con su propia imagen y marca pueda hacerlo con la marca de la ciudad.”, mencionó.

Lamelas remarcó que este desarrollo “es un hito de la fundación desde su creación” y señaló que “ahora empieza el trabajo de posicionamiento de marca”. Además, agradeció especialmente al intendente “por confiar en la Fundación como vehículo para poder desarrollar esta marca”, y destacó: “Esto no hubiera sido posible si no tuviéramos la colaboración del municipio entendiendo que los activos de la ciudad son de la ciudad y no son de una gestión”.