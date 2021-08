"Se va a poder utilizar Pre Viaje desde este noviembre hasta fines de 2022. La idea es que sea una herramienta que quede para impulsar la reactivación, que es lo que más pide el sector turístico hoy en día: más reactivación que contención. Y en eso trabajamos", confirma la secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez.

El sector turístico fue uno de los más afectados a nivel mundial por la crisis económica generada por la covid-19. En Argentina perdió 85.000 puestos de trabajo hasta mayo de 2021, 15.000 de los cuales eran de hotelería, el mayor empleador formal privado de la economía argentina. Asimismo, cerraron entre 1700 y 2000 hoteles. En diálogo con PáginaI12, Martínez analiza la crisis del sector y ofrece detalles sobre el plan de contención y de reactivación que llevó y llevará a cabo el gobierno con el objetivo de dinamizar el repunte de la actividad.

- El turismo fue uno de los sectores más golpeados de la pandemia, y con más lenta recuperación, ¿cómo fue el impacto?

- Si bien es uno de los más afectados porque se prohibió la movilidad; cuando las restricciones se flexibilizan la gente elige viajar y hacer turismo, por lo que también se recupera. En verano hubo un turismo interno que dinamizó la actividad económica de cada localidad: hubo 16 millones de argentinos y argentinas que recorrieron el país, igualando la temporada de 2019 que también fue récord. En las dos semanas de vacaciones de invierno hubo 4 millones viajando, lo que implicó en términos económicos unos 43.600 millones de pesos que ingresaron a la actividad turística. Lo que quiero decir es que se ve muy afectada cuando se cierra, pero también es una economía ágil que se recupera rápido y genera un efecto multiplicador en otras actividades de las economías locales. Durante la pandemia quedó demostrado el potencial del turismo en la creación de empleos directos o indirectos.

Dentro del sector el más afectado fue el negocio vinculado al turismo de reuniones como congresos o eventos tipo fiestas populares y estibales, que no se pudieron reactivar hasta la fecha aunque se hagan eventos híbridos. Los hoteles se vieron afectados sobre todo en los grandes conglomerados urbanos, mayormente las grandes cadenas. Pero el turismo rural se recuperó porque es la opción que tienen muchas familias de hacer una escapada o mismo vacacionar.

- ¿Cuáles son las principales demandas de los actores del sector?

- Básicamente piden por las aperturas. No requieren tanto medidas de contención sino hacer que se reactive la actividad y es eso en lo que estamos trabajando. El Estado hizo un esfuerzo titánico desde el comienzo de la pandemia para sostener la actividad turística. Sin dudas, ante una situación de las características que atravesamos los recursos nunca serán suficientes pero las medidas implementadas fueron fundamentales para asistir al sector privado y preservar los puestos de trabajo.

Se destinaron más de 36.500 millones de pesos a afrontar contribuciones patronales, el pago del 50 por ciento del salario de trabajadores y trabajadoras, créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, entre otros. Más de 19 mil empresas y de 211 mil empleados del sector se vieron beneficiados por esta medida. Hubo créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos.

Destinamos 4.500 millones de esos al Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el Turismo compuesto por tres fondos que se complementan para proteger al sector y prepararlo para que se convierta en uno de los motores de recuperación y reactivación económica. Se trató de una inversión histórica de más de 4.500 millones de pesos e incluyó el Fondo de Auxilio y Capacitación Turística, con beneficios por 3.000 millones de pesos para que 2.500 micro, pequeñas y medianas empresas puedan solventar gastos, proteger más de 38.000 empleos y capacitar a trabajadores y trabajadoras; el Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos , que alcanzó en sus primeras cinco ediciones a más de 13 mil prestadores y prestadoras de actividades turísticas complementarias, como guías y agentes de viajes; y el Plan 50 Destinos que abarca obras de infraestructura turística en las 24 provincias. Se están destinando 1200 millones de pesos con el objetivo de dinamizar la actividad, con mejoras que fortalezcan la oferta turística y fomenten la competitividad sectorial.

Actualmente complementamos el Repro al sector turístico de 18.000 pesos por empleado con un monto de 23.000 pesos por empleado de las pymes turísticas que se registren en el programa.



- ¿ Qué forma va a tomar el relanzamiento del programa Pre Viaje?

- Pensamos hacerlo a fines de agosto con el presidente, y será con la misma forma pero con la posibilidad de utilizarlo a partir de noviembre y hasta 2022. Se analiza que sea una herramienta que quede como un impulso de reactivación. También evaluamos un Pre Viaje regional para atraer turistas de la región una vez que se abran las fronteras.

La determinación de relanzarlo fue tras analizar el impacto positivo que tuvo para el turismo y la economía local. Según estimaciones oficiales, gracias a Pre Viaje se inyectaron 15 mil millones de pesos al sector: hubo gastos por 10 mil millones de pesos en el último trimestre de 2020, por lo que se generaron 5 mil millones de pesos para utilizar en servicios turísticos durante 2021. Más de 500.000 turistas utilizaron el beneficio, generando ingresos por 9000 millones de pesos a las y los prestadores e inyectando más de 4500 millones de pesos extra al sector turístico.

- Había algunas quejas por falta de prestadores en algunas localidades, ¿pudieron ampliar la oferta en este sentido?

- Los prestadores tenían un poco de desconfianza en un principio, pero cuando vieron que funcionó y que los turistas lo utilizaban, comenzaron a inscribirse. De hecho alrededor de 13.000 prestadoras y prestadores, más del 97 por ciento PyMES, se inscribieron para participar de la iniciativa. La participación es autogestionada, está abierta a todos los prestadores, pero ellos tienen que inscribirse. Ahora se dieron cuenta que les conviene, y esperamos que para esta segunda etapa crezca aún más el numero de prestadores.

- El gobierno nacional analiza abrir el ingreso al país a turistas extranjeros vacunados con las dos dosis. ¿Cómo le impactaría al turismo?

- Fundamentalmente necesitamos divisas y cuando estén dadas las condiciones no sólo de extranjeros vacunados sino del avance en el plan de vacunación dentro de Argentina, será una buena noticia. Se está analizando y no se pueden tener certezas ahora. Además del Pre viaje regional para incentivar las visitas de turistas de la región, estudiamos campañas de promoción en distintos mercados del mundo que nos parecen interesantes porque demuestran un gasto per cápita alto en la actividad. Obviamente depende de las condiciones epidemiológicas, pero un gran candidato es Brasil para la nieve y el enoturismo.