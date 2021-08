El club atlético River Plate le pidió a la Conmebol una intermediación ante las autoridades del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, para el partido ante Mineiro pero las tratativas recibieron la negativa de las autoridades.



El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, comunicó que por ahora el público no vuelve a las canchas: "No hay una comunicación formal de River. Sé que circula, pero recién pensamos el regreso del público a los eventos masivos en una segunda etapa".



La Conmebol, que desde el mes pasado inició gestiones ante diversas federaciones para el regreso de los hinchas a los estadios sudamericanos, autorizó que el partido de Mineiro ante River en Brasil tenga la presencia de simpatizantes locales.



Por esa razón, le comunicó a River para que tenga las mismas posibilidades y la respuesta del club argentino fue el pedido de gestiones oficiales, en una nota oficial a la que Télam tuvo acceso.



La carta firmada por el presidente del club, Rodolfo D'Onofrio, mostraba las intenciones de River de habilitar el estadio para un 30 por ciento de espectadores, a la espera de las habilitaciones y los permisos correspondientes.



Sin embargo, el pedido de River a la Conmebol no tuvo efecto pues a las pocas horas, las autoridades del gobierno nacional desestimaron la posibilidad hasta tanto el plan de vacunación avance.



River enfrentará al Mineiro por los cuartos de final de la Copa Libertadores el miércoles 11 de agosto, a las 21.30 en Núñez, mientras que la revancha se jugará en el estadio Mineirao de Belo Horizonte el 18 de agosto a la misma hora.