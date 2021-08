En el momento que menos buscaba el gol y donde la visita lucía su mejor momento del partido, Newell’s encontró un gol y una victoria que lo dejó en el primer puesto de Liga Profesional. La Lepra mereció la diferencia en el primer tiempo pero falló en la definición. En el complemento Platense se recompuso, generó ocasiones de riesgo pero entre Aguerre y el travesaño el conjunto de Fernando Gamboa mantuvo el cero en su arco. Por eso el gol de Scocco, al empujar en la línea tras una jugada de tiro de esquina que tuvo un mal despeje de Zalazar, no solo valió los tres puntos sino que tuvo el premio extraordinario de alcanzar la punta del campeonato.

Newell’s no tuvo ayer su mejor noche. Con Castro sin sintonía en el juego ofensivo y Cristaldo falto de confianza, fue Scocco el que generó todo lo que hacía el equipo en ataque, a veces en complicidad con Giani. El goleador leproso lo tuvo frente a De Olivera tras genial asistencia del ex Quilmes pero el arquero desvió al corner. Compagnucci lo perdió en el área chica y el árbitro no le creyó a Scocco cuando cayó en el área por infracción de Zalazar. Había dominio de la Lepra pero no llegó el gol.

En el segundo tiempo el trámite se revirtió. Porque Platense salió con más determinación y el travesaño le negó el gol a Mansilla, tras mala salida de Negri. Luego la perdió en la salida Cristaldo y Aguerre le tapó un remate a Tijanovich. Gamboa metió cambios para renovar una ofensiva que no tuvo la lucidez de otros partidos. La paridad del juego se mantuvo, la Lepra había perdido su voracidad ofensiva.

El partido se encaminaba al empate, con Newell’s sin poder arrinconar al rival en su área. Pero un mal rechazo de Zalazar en un tiro de esquina dejó a Garro con la pelota frente al arco. El delantero tocó a Scocco y el goleador solo tuvo que empujar la pelota al fondo para marcar la diferencia a minutos del final.

El triunfo de Newell’s es el tercero consecutivo de local. Quizá fue el más flojo de los partidos jugados en el Coloso del Parque. Pero sin dudas el que más se disfrutó porque significó llegar al primer puesto de la tabla, al menos por una horas.

1 Newell’s: Aguerre; Compagnucci, Mansilla, Lema, Negri; Sforza, Cacciabue, Castro; Giani, Cristaldo, Scocco. DT: Fernando Gamboa

0 Platense: De Olivera; Schott, Zalazar, Acevedo, Cardozo; Baldassarra, Lamberti, Bogado, Tijanovich; Curuchet, Mansilla. DT: Leonardo Madelón

Gol: ST: Scocco (N)

Cambios: ST: 15m Garro por Cristaldo y Comba por Giani (N), 18m Gerzel por Tijanovich (P)30m Marcioni por Baldassarra y Tissera por Curuchet (P) 33m Maccari por Castro y Maxi Rodríguez por Sforza, 44m Palacios por Lamberti y Monzón por Cardozo (P).

Arbitro: Leandro Rey Hilfer

Cancha: Coloso del Parque