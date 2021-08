El exministro de Transporte y del Interior de Cristina Fernández criticó en Identidades al gobierno del Frente de Todos al que calificó de tener un "progresista bobo", pugnó por una reforma laboral en la cual no se paguen indemnizaciones por despidos y definió: "Cristina (Fernández) y Alberto (Fernández) son peores de lo que fueron".

El candidato a diputado de Vamos Con Vos también aseguró que con la candidatura de Alberto Fernández tuvo "la misma expectativa que tuvo el conjunto de los argentinos que lo votaron. Por lo menos a mí me defraudó. No cumplió con nada de lo que dijo. Tiene cero credibilidad".

"Hay llevar adelante una nueva ley laboral, más moderna, más inclusiva, que de ninguna manera implica, perjudicar a los trabajadores. No se puede tener una ley laboral que viene del año 76, que tuvo algunas modificaciones en 2004. Ni siquiera existía Internet", dice el actual candidato a diputado.

Según Randazzo, los sindicatos "son parte del problema" porque se oponen a una ley antes de conocerla: "El 49% solamente de los trabajadores están en la formalidad. El resto está en la informalidad, en indignidad, sin vacaciones, ni obra social, no tienen ningún beneficio".

Entre sus propuestas, aseguró que "hay que terminar con las indemnizaciones" en caso de despidos y que nadie se desprende de un trabajador que le sirve. "Hay que sacar todas las dificultades que hoy tiene alguien para contratar un trabajador, porque el peor favor que lo hacemos condenarlo a la informalidad, a lo que estamos haciendo ahora con el verso que defendemos a los trabajadores. Mentira, no defienden a los trabajadores. Si queremos defender a los trabajadores, vayamos a una ley moderna e inclusiva", remarcó y agregó: "El peronismo fue una fuerza inclusiva y de ascenso social, pero este gobierno, más del de Mauricio Macri hacen asistencia a la exclusión. Perón hablada de los trabajadores. ¿Esto es peronismo es tener 51% en la línea de pobreza, los planes sociales, los jubilados a 120 dólares? ¿Eso es ser peronista?", cuestionó.

Randazzo también cuestionó el "progresismo bobo": "Esto (el Gobierno) no es progresismo-. ¿De qué hablan? De que un jubilado que trabajó toda su vida cobre 23 mil pesos y si no le ayuda nadie en la familia no llega a fin de mes. El progresismo del 50% están en la informalidad. ¿Podemos ser tan boludos?"