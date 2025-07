Las fuerzas de seguridad comandas por Patricia Bullrich lo hicieron de nuevo. Como todos los miércoles, reprimieron a los jubilados que se convocaron frente al Congreso para protestar contra el ajuste y el veto al aumento de los haberes que prepara Javier Milei. Un operativo conjunto entre la Policía Federal y la Policía de la Ciudad aplicó el denominado “protocolo antipiquetes” y arremetió con palazos y gases lacrimógenos contra las agrupaciones de adultos mayores que buscaban llegar a la avenida 9 de julio. El saldo de la represión fue de más de 30 heridos y al menos 7 personas detenidas. “No puede ser que haya tanta violencia con los viejos”, dijo a Página/12 Rubén, integrante de Jubilados Insurgentes

En el marco del inminente bloqueo de Milei a las leyes aprobadas en la Cámara de Senadores, los jubilados volvieron a las calles para reclamar que se efectivice el incremento de sus ingresos, además de exigir la renovación de la moratoria previsional y la recomposición de la gratuidad de los medicamentos y tratamientos del PAMI. A las 15 comenzó una radio abierta en el centro porteño, en la cual participaron diversos sectores que apoyan las demandas de los adultos mayores. Luego, las agrupaciones realizaron la habitual ronda en la manzana del Parlamento Nacional, junto con un semaforazo. Minutos después, cuando la columna se dirigía hacia la avenida de Mayo, comenzó la represión policial.

“Cien metros antes de que lleguemos a la avenida pusieron una valla, y cuando nos tenían a todos en la calle nos gasearon. Tuvimos que ir para atrás, porque hubo muchos compañeros que estaban en primera línea y no podían ni respirar, con los ojos irritados”, contó Rubén. “No puede ser que haya tanta violencia con los viejos. Simplemente, queríamos llegar a 9 de julio para hacer un acto ahí, porque la semana pasada costó mucho llegar a Plaza de Mayo, muchos en la mitad desistieron porque por la edad, las piernas y el cansancio, a veces no nos da”, agregó el referente de Jubilados Insurgentes. “Íbamos a compartir unas palabras en 9 de julio en nombre de los jubilados y se terminaba ahí, no hacía falta reprimir en absoluto, aparte de que no había mucho tránsito, porque en realidad el tránsito lo cortó la policía”, señaló Rubén y afirmó que la represión no va a conseguir que abandonen las calles y dejen de protestar por sus derechos. “Vamos a seguir reclamando. Queremos no solamente evitar el veto, sino que nos den un aumento como corresponde. Lo que exigimos es una jubilación que equipare a la canasta básica del adulto mayor, porque si nos dan cinco o diez mil pesos de aumento pero el costo de vida sube mucho más, entonces es imposible”, agregó y calificó a Milei de “mentiroso y farsante”.

Manuel Gutiérrez integra la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados. En diálogo con Página/12, destacó que a pesar de la represión "la convocatoria de hoy fue importante, porque fue amplia y bastante unitaria". Además de las agrupaciones de jubilados que usualmente protagonizan la protesta, como la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel), Jubilados Insurgentes y la Mesa Coordinadora, también participaron organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, como la Asamblea Discas en Lucha, que manifestaron su apoyo a los adultos mayores en la radio abierta y destacaron la unión en la lucha contra el veto de Milei a las leyes que benefician a jubilados y personas con discapacidad. Gutiérrez también resaltó que "en el resto de las provincias del país las protestas del miércoles se están replicando, como en Catamarca, Mendoza, Córdoba, Rosario, Tucumán, Río Negro, Santa Cruz y otras. Ya no es una expresión solamente de la Capital, sino nacional, lo cual es muy importante de resaltar porque se difunde poco. Lo que iniciamos acá en Congreso se está replicando a nivel federal". "La policía siempre va con ánimos de reprimir. Provocan, saben que los ánimos están exaltados, están sacados. Hoy obstaculizaron el paso, se produjo un forcejeo y después la represión con los detenidos", señaló Gutiérrez e hizo mención a "la agresión contra fotógrafos y periodistas", como el movilero Nicolás Munafó, del canal C5N, que fue atacado por un agente policial.

La Comisión Por la Memoria (CPM) estuvo presente como cada miércoles en la movilización de los jubilados. En una publicación en redes sociales, denunciaron que “frente a un Congreso de la Nación completamente vallado, y con las fuerzas de seguridad federales apostadas en el interior del cerco, los cuerpos de infantería y motorizada de la Policía de la Ciudad lanzaron una brutal cacería de manifestantes en las calles aledañas”. “Al menos 7 personas fueron detenidas de manera arbitraria, arrastradas violentamente y reducidas a la fuerza en el suelo, y más de 30 personas fueron heridas en la represión, entre ellos un niño de 4 años que estaba en la plaza junto a su familia”, afirmaron desde la CPM.

Desde el organismo de derechos humanos añadieron que “el registro del despliegue policial evidencia su brutalidad e irracionalidad: reprimieron sobre las veredas, dispararon con postas de goma y lanzaron granadas aturdidoras y gases a corta distancia, incluso contra integrantes de las postas de salud, periodistas que cubrían la marcha y referentes de DD. HH. que controlaban el despliegue policial, entre ellos integrantes de nuestro equipo de monitoreo”. Al menos fueron detenidas siete personas: se trata de Agustín Cano, Leandro Maristains, Alejandro Carrizo, Federico Burgos, Francisco Ramos, Hugo Eischler y Javier Mendoza. También estuvieron presentes en la convocatoria los voluntarios del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), que suelen asistir a víctimas de la represión policial. “Atendimos a unas veinte personas, entre ellas una señora herida de 55 años que luego fue trasladada por el SAME, y muchos casos de spray pimienta”, dijo a este diario el titular del CEPA, Esteban Chala. "Nosotros veníamos desde el fondo de la columna y vimos que en avenida de Mayo se empezó a armar tumulto. Cuando nos acercamos ya se había tirado gas pimienta, fue una secuencia rápida", agregó.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli