El Frente Grande Salta solicitó al Tribunal Electoral de la provincia que adecue el sistema electoral a las lenguas preponderantes que se hablan en los distintos departamentos de la provincia, que además del castellano mantienen vivos idiomas como el wichí lhämtés, chorote, chulupi, guaraní y quechua. Y hay habitantes que solo hablan una de estas lenguas.

Tras reseñar que las máquinas de voto electrónico solo usan el castellano, el FG pidió al Tribunal Electoral que "subsane la falencia de modo técnico operativo, y se instrumente el uso de los idiomas originarios de referencia en igualdad de condiciones con el idioma castellano. En particular, se permita al votante elegir su lengua en las pantallas y botones del sistema de voto electrónico y en los audios disponibles". Además de que "Se emitan manuales y material de ayuda en dichas lenguas originarias".



La presidenta del FG, Elia Fernández, dijo a Salta/12 que la presentación se hizo por pedido de la comunidad del intendente de Santa Victoria Este, Rojelio Nerón, que es candidato a convencional constituyente y es parte del Pueblo Wichí, cuyos integrantes tienen dificultades para acceder a un proceso electoral que se expresa solo en castellano, señaló Fernández. "Nos parecía que es pertinente la presentación porque es una deuda que tenemos con los pueblos originarios, respetar su derecho a la identidad”, añadió.

La presentación se hizo la semana pasada y hasta ahora no hubo respuestas, indicó Fernández. El secretario Electoral, Pablo Finquelstein, confirmó que el TE aún no se expidió, pero señaló que el pedido es extemporáneo porque se hizo cuando ya habían sido aprobadas las pantallas de la votación. Fernández adelantó que "Si no resuelve para estas elecciones, lo mismo vamos a seguir el proceso" con vistas a que el sistema electoral incorpore la realidad plurilingüe de la provincia.

El pedido, que lleva la firma de Fernández; del apoderado del FG, Diego Saravia, y de dos integrantes de pueblos indígenas, Nerón y el abogado Daniel Segovia, se funda en el artículo 75 de la Constitución Nacional, que en su inciso 17 reconoce la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y garantiza “el respeto a su identidad (idiomas), el derecho a una educación bilingüe e intercultural”. Y, entre otros derechos, establece que el Estado debe garantizar “su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.

Sobre esa base el FG sostuvo que la tutela constitucional de la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a los intereses que los afecten, "es un aspecto que indudablemente incluye el pleno ejercicio de la ciudadanía y las diversas formas de participación político-electoral, mediante los instrumentos de democracia directa y representativa previstos en la legislación vigente en los distintos órdenes institucionales".

También recordó que el país adoptó el Convenio 169 de la OIT, instrumento que obliga a los estados a “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, y dispone que deben establecerse “los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población y a todos los niveles, en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan”.

El FG recordó en su presentación que el Convenio 169 establece complementariamente que "el reconocimiento de sus costumbres y derecho consuetudinario, así como también el derecho de conservar sus instituciones propias, 'no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes'".

El partido sostuvo que en estos comicios legislativos provinciales no se dió "Participación Directa a los ciudadanos de pueblos originarios que no comprenden el castellano".

"En virtud de los fundamentos detallados se solicita al Tribunal Electoral de la Provincia que disponga de los instructivos de audio y manejo del sistema único electrónico, incluyendo, entre otros, los botones de las pantallas, para facilitar el efectivo ejercicio del sufragio activo de los electores que no dominan el Castellano, encontrando en los monitores de referencia la comprensión específica de la decisión de emitir su elección en los idiomas que comprenden", solicitó el FG. Añadió que "la imposibilidad de corregir, adaptar, agregar o subsanar esta falencia de probada carencia, imposibilita a los ciudadanos que dominan idiomas como el Wichí lhämtés, Chorote, Chulupi, Guaraní y Quechua, elegir en absoluta libertad e igualdad de condiciones".

Para demostrar de manera más acabada esta afirmación, destacó que "ningún apoderado o partido político domina idiomas originarios" y "mucho menos podrían informar acompañar o resolver una falencia que permite definir que para este sector de la población se le aplica la imposición de elegir o ser elegidos en idiomas que no dominan". El partido resaltó la complejidad de la cultura del territorio salteño, que incluso provoca que aún la traducción escrita o en audio "no garantiza la comprensión del sistema", porque, a modo de ejemplo, un solo idioma indígena, como el wichí, contiene 9 dialectos.

Acceso a la información

El FG también pidió al Tribunal Electoral de Salta que "Se distribuya efectivo a todas las listas de candidatos que participan de la elección en departamentos (donde hay poblaciones indígenas), en particular Rivadavia, donde no hay medios que ofrezcan publicidad electoral oficial, a los efectos de que se pueda subsanar este problema".



Para fundamentar este pedido el FG recordó que "no hubo convocatoria para medios de comunicación de las zonas" de departamentos del interior donde la población es bilingüe o habla un idioma distinto al castellano para que se registren y puedan acceder al sistema de pautas oficiales de la campaña electoral, y señaló que esto "permite visibilizar la falta de equidad e igualdad con los ciudadanos aludidos". Por ejemplo, en el departamento Rivadavia, que tiene una gran mayoría de población indígena, "no hay medios disponibles para ser pautados", lo que también dificulta el acceso a la información de las personas que residen en ese lugar.

Fernández sostuvo que su partido propugna que el proceso eleccionario "también sea de carácter obligatorio la difusión en los dos idiomas". Señaló que en el caso de Rivadavia, donde se presenta la lista de Nerón, no pueden difundir esta propuesta ni en castellano ni en el idioma predominante en la zona, el wichí lhämtés, porque ninguna radio local está insicripta en el Tribunal Electoral y "la ley prohíbe que hagas cualquier tipo de difusión mediática fuera de la contemplada en la pauta oficial".

En la presentación el partido sostuvo que los procedimientos establecidos por el Tribunal Electoral para los comicios legislativos de este año en la provincia, "carecen de la participación originaria registrada en tiempo y forma" y que "resulta sustancial determinar el modo de subsanar" este vacío "en plazos pertinentes que impidan la colisión de derechos que afecten a los representantes de los pueblos originarios". Por eso solicitó que el Tribunal entregue efectivo a las listas que tienen candidaturas en departamentos con población indígena para que contraten pauta publiciataria en medios locales.

Asimismo, puso de resalto que se esté llevando a cabo un proceso electoral en castellano con personas electoras y candidatas que "se comunican y dominan idiomas indígenas". Y destacó por otro lado, el hecho de que a las personas electoras indígenas que no cumplan con la obligación de votar se le aplican las penalidades previstas en la legislación electoral, a pesar de que "se desconoce si (las) comprendieron".