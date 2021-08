El exministro de Salud de Santa Fe Miguel Cappiello lo explica fácil: “Participamos de estas PASO con una lista propia dentro del Frente Progresista porque es claro que no estamos en todo de acuerdo con la conducción del partido”, le dijo a Rosario/12. De todos modos señala que desde su postulación a concejal lo que pretende es “siempre lo mismo, fortalecer al socialismo y hacerlo cada vez más grande”. Con su estilo campechano inconfundible tampoco le busca complicaciones a la campaña cuando señala: “Yo no prometo nada, la gente sabe lo que hice y prefiero escuchar los problemas y lo que está pensando el vecino. El proyecto son las soluciones a los problemas de la gente”. También afirmó que “a pesar de lo mucho que hemos hecho en salud hay que seguir mejorando”. Cree que no habrá agresiones “al menos de mi parte ni en la interna ni en la general. En las PASO los que están en otras listas son casi todos amigos, hemos trabajado juntos muchos años”, dice.

Cappiello explicó que está saliendo en esta campaña con recorridas por la ciudad “con los cuidados necesarios por la pandemia, visitando a los ciudadanos, los barrios humildes, los centros comerciales. Y fundamentalmente lo que buscamos es hablar con los vecinos para saber lo que están pensando y necesitando”. Y asegura que “no prometo nada, me preguntan cuál es el proyecto y el proyecto es lo que le pueda solucionar a la gente los problemas que hoy tiene. Hay que mejorar aún más la salud a pesar de lo mucho que hemos hecho, hay que mejorar la situación social y la inseguridad que es un tema recurrente”.

El ex senador provincial cree que muchas veces “la gente sigue necesitando cosas sencillas pero que aún faltan, como los bacheos, las cloacas, el mejorado, la luz y demás. A veces en la pandemia decimos ‘hay que lavarse las manos’ y nos encontramos con lugares que no tienen agua. También hay mucha demanda por el robo de cables que los deja sin servicio”.

El ex secretario y ex ministro de Salud explicó que decidió ir como candidato en las internas del Frente Progresista porque “no estábamos en un todo de acuerdo con la conducción (del Partido Socialista) a pesar de haber ido a internas partidarias tal cual lo indica la carta orgánica y de haber perdido esas elecciones”. Y afirmó que “empezamos a conversar con diversos sectores y decidimos conformar esta lista con gente joven y con gente de ‘juventud acumulada como soy yo’. El futuro es de la juventud”, dijo y dejó bien en claro que en muchas de esas reuniones “estuvo presente el intendente (Pablo) Javkin”, con quien tiene una gran relación.

Consultado por el estilo que hoy tienen las campañas y las discusiones política asegura que “yo no voy a caer en las agresiones ni en las internas de mi sector ni en los debates con las otras fuerzas, porque no es conducente”. Y afirma que “las cosas se hacen con proyectos, con decisiones, con presupuesto, no con gritos ni agravios. Nosotros hablamos y cuando uno habla encuentra coincidencias y a veces disidencias, pero eso es consecuencia del accionar en política. En las otras dos elecciones que yo pasé nunca tuve que transitar por el camino de las agresiones”.

Cappiello asegura que siempre a "sido orgánico de las decisiones partidarias, cuando fui secretario, ministro, cuando me llevaron a concejal o a senador provincial. Después terminó mi mandato y me dijeron que yo no sería candidato y lo acepté. Pero después se abrió una puerta para participar en el sector Bases (que conducen Eduardo Di Pollina y Claudia Balagué) y tomé ese camino, pero esto no significa que el Partido Socialista va a dejar de estar con su gente. Nosotros vamos a seguir trabajando para hacerlo cada vez más grande”. El candidato a concejal señaló además diciendo que sus adversarios de hoy “son todos compañeros míos desde hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos en numerosas oportunidades. Y por supuesto, cuando pase la interna vamos a estar todos juntos”.