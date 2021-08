Germán Burgos le quitó a Ignacio Scocco las ganas de jugar al fútbol. Fernando Gamboa, por el contrario, despertó el deseo extraviado del delantero y Newell’s goza otra vez de los goles del ídolo. “Nuestro primer objetivo es recuperar la confianza tenemos que ir de a poco”, aceptó Scocco. El plantel leproso retoma las prácticas hoy de cara al juego del domingo en Avellaneda ante Racing. Las elecciones, por otra parte, tendrán lugar el domingo 19 de septiembre en el parque Independencia.

Scocco reconoció que durante el paso de Burgos por el equipo como entrenador pensó el irse del club a mediados de año. La llegada de Gamboa lo llevó a darse una oportunidad y hoy el ídolo leproso le entrega al equipo goles trascendentes, que llevan a la Lepra a pelear por el primer puesto. “El primer objetivo es empezar a sumar y agarrar confianza, encontrar una idea de juego en la cual estemos cómodos. Por momentos nos salen las cosas y en otros no, pero este es un cuerpo técnico y un equipo nuevo, con otras ideas. El objetivo que tenemos es sumar de a poco y ver más adelante para qué estamos”, analizó Scocco, autor del gol del triunfo el viernes ante Platense. “Hoy la motivación es querer mejorar, revertir lo que veníamos haciendo. Tuvimos un primer semestre de año que no queríamos ni imaginábamos. La idea era aprovechar el envión que nos dio el partido con Talleres (debut en Liga Profesional con victoria por 3 a 2) que fue importante para nosotros. Ahora estamos bien, pero frente a Platense no se jugó como nosotros queríamos”, asumió el delantero rojinegro. “En el primer tiempo tuvimos el control del partido, creamos algunas situaciones, hicimos un buen desgaste con pelota pero nos faltó la última puntada para ponernos en ventaja. En el segundo tiempo ellos estuvieron mejor que nosotros y crearon las situaciones más claras. Lo importante es que no bajamos los brazos”, añadió Scocco. El plantel vuelve esta mañana a los entrenamientos en Bella Vista. Newell's visitará a Racing el domingo a las 20.15. La vuelta de Pablo Pérez, aunque sea como suplente, es una de las evaluaciones que hará Gamboa en la semana.

En cuanto a lo institucional, las elecciones en el club quedaron confirmadas para el domingo 19 de septiembre. Esto se debe a que el gobierno provincial levantó la prohibición de actos societarios de personas jurídicas a partir del 1 de septiembre. El socio de Newell's tiene aplazado el comicio desde el pasado mes de diciembre por la pandemia.