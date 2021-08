"Todo lo mejor en lo que venga, amigo. Y siempre con esa sonrisa. Te quiero, pa." Con ese mensaje en su cuenta de Instagram, Sergio "Kun" Agüero cerró su parte de la novela con la partida de Messi del Barcelona. El mensaje estaba acompañado por una foto de los dos, en la casa del astro del fútbol, en lo que trascendió como una "última cena" en la que también estuvieron los jugadores del Barcelona Sergio Busquets, Jordi Alba y Gerard Piqué. Los detalles de la noche de despedida quedaron a cargo del streammer español Ibai Llanos, que fue llevado por el "Kun" sin saberlo y lo contó todo en su último video.









El relato de Ibai sobre la cena en lo de Messi





"Sé que Mesi me conocía, pero nunca lo había molestado. Si Dios dice que le tengo que conocer, lo conozco", comenzó a contar Ibai sus sensaciones de la noche en la que conoció a Messi en su casa y en su cena de despedida del Barcelona. El streammer reveló que estaba tirado en su casa viendo un partido de Béisbol de los Juegos Olímpicos, cuando lo llamó Agüero sin precisarle a dónde iban, y él nunca imaginó que sería a la casa del astro, con el que había hablando por una videollamada días atrás durante una cena con el Kun.

"Llegamos a un lugar y había papparazzis --relata Ibai los momentos previos a entrar a la casa de Messi-- Yo dije, le han venido a preguntar qué piensa de lo de Messi. Yo no sabía a dónde iba, pensé que ibamos a cenar a un restaurante", aseguró el streammer. Agüero siguió el jugo del misterio y le dijo: "Este es el mejor restaurante de Barcelona".



Ibai contó que pensaba que se trataba de un restaurante exclusivo y lo graficó: "De estos que no salen ni en Google. Deben conocer los futbolistas el sitio y va a estar Arguiñano desnudo, con un taparabos, que me va a concinar todo. Y de repente estaba la madre del Kun y me dice: 'Ibai, disfruta esto pasa una sola vez en la vida'".

En ese momento del realto, el streammer llega al punto clave y confieza: "Yo estaba en la casa de Messi sin saber que estaba en la casa de Messi. Yo lo que veo es un jardín y un árbol. Bajo la escalera y veo a Messi con una camiseta de Batman, descalzo y con los pantalones de Chicago Bulls. Espérate, me está dando un infarto".





La intimidad de la cena de despedida

En su transmisión del domingo, Ibai contó que la cena fue relajada, con comida agradable, y que las escenas tristes de la conferencia de prensa que Messi dio por la mañana en el Camp Nou no se repitieron. "Messi es un chaval normal que ve tuits, conoce streamers, ve Tik-Toks. Hablábamos de eso, que se iba del Barcelona también, pero normal", graficó el streammer.

En ese tono, Ibai reveló algunas bromas y momento incómodos que vivió por la gran vergüenza que sentía de encontrarse de sorpresa en la casa de Messi, algo que le hizo hasta guardar su celular sin volver a sacarlo. Uno de esos momentos fue cuando se acercó a él y el "Coscu", otro streamer y amigo del Kun, la mujer de Messi, Antonela Roccuzzo. "Hola, muchachos, ¿cómo andan? ¿Saben que están en mi casa, no?", les dijo Antonella e Ibai contó que ensayó una disculpas: "Si, Antonela, puedo saludarte. Pero no puedo articular palabras, soy un bebé gigante. Hace seis minutos casi fallezco".

El streamer español también contó que Jordi Alba les recordó a todos que es hincha del Real Madrid, al recibirlo con un "¿y qué hace este madrilista aquí?"; para lo que Ibai tuvo una respuesta más rápida que la que ensayó con Antonela: "Yo soy madridista en la casa de Messi, en Twitch y en Groenlandia. Pero es Lionel Andrés Messi, si me pide que vaya a la selva y monte un elefante, lo hago".

Ibai también contó el momento en el que comenzaron a sonar algunas cumbias y la mamá del Kun salió a bailar y se encargó de levantar a todos los presentes. "Hice lo que humanamente pude, de verdad, sentí una presión que nunca he sentido. Todos se estaban partiendo de risa y yo dije, ‘Disfruta Ibai, disfrútalo’. Obviamente no disfruté nada", reveló el streammer.

Por último, destacó un gesto de humildad de Messi, cuando los llamó para sacarse una foto como recuerdo de la cena que compartieron. "Él dice, ‘Che, ¿a dónde van? ¿Nos sacamos una foto?’ --contó el streamer en su edición del domingo-- No lo podía creer. Yo decía que no hacía falta. Nos vamos, no pasa nada. Él nos la pidió, pero porque nos hace ilusión, porque sabía que la queríamos. ‘Dale, saquémonos la foto’, decía".

"Yo pensé en subirla meses después, se lo dije a Coscu", contó el streammer los segundos posteriores a la foto con el mejor futbolista del mundo. "¿Qué después? Si ya todos saben que estás acá", le devolvió Messi. Y el streammer no solo subió la foto a las redes, si no que tuvo una emisión especial con la cena que nunca esperó.