La legisladora del Frente de Todos diferenció una cuestión fundamental: “Les quiero aclarar y vuelvo a decir: si usted me dice que en el proyecto dice los que están condenados, corresponde. Si me dice los que están denunciados no corresponde”, aclaró en el programa radial Cae el Telón.



Atenta a los argumentos del Ejecutivo que plantearon la violación al principio de inocencia, aclaró: “Si usted tiene una denuncia, el proyecto no debiera involucrarlo. Hay que ser muy cuidadosos cuando uno hace una Ley. Hay que respetar el principio de inocencia, yo no quiero la persecución de nadie. Eso en nuestro país ha pasado en los cuatro años de Macri con prisiones preventivas abusivas que siempre las hemos denunciado”.

Consideró además que “está bien” que una persona condenada no se postule a elecciones: “Creo que toda persona que tenga una condena por un delito de esa naturaleza, está bien que no se postule a ocupar un cargo electivo. Pero no estoy de acuerdo que alcance con la simple denuncia, porque viola el principio de inocencia”.

Sin embargo, señaló que está de acuerdo con la suspensión en el caso de que existiera una condena.

Por su parte, el diputado provincial Daniel Lavatelli acuerda con la necesidad de insistir en perfeccionar la norma.

“Yo creo que con el veto el poder legislativo va a tener la posibilidad de modificar la ley y hacer una ley seria. Porque esta modificación fue hecha para salir de la presión que establecía la intervención. Es una ley mal hecha, porque no se puede hacer una ley para una sola persona y encima con retroactividad”, expresó en diálogo con Catamarca/12.

Apuntó directamente al diseño de la oposición en la inconstitucionalidad de la ley: “El proyecto de ley con la cláusula Aybar fue para evitar la intervención del Municipio de Puerta de Corral Quemado. Este proyecto de ley que buscaba poner en segundo plano la intervención, también permitía la impunidad de Enrique Aybar. Esto fue asesorado por el diputado Luis Lobo Vergara, que agregó la “cláusula Aybar” que tenía como imposición la retroactividad de la ley para volverla inconstitucional”, asegura.

Lavatelli, que en su momento se pronunció a favor de la intervención y no de la sanción de la ley, consideró que “es necesario que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura empiece a trabajar el veto y convoque a organizaciones feminista para que nos den su punto de vista, y saquemos una ley clara y justa”.

“Yo no voté esa ley, porque creí que estábamos cometiendo un error; era una ley para salir del paso. Ahora tenemos la oportunidad de hacer una ley consensuada para que nunca más pase lo de Aybar, y que a la vez actúe inmediatamente en contra del poder político que comete estos abusos hacia la mujer”.

Para el diputado “hay que seguir discutiéndola”.