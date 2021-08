El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco anunció modificaciones a las medidas de cuidado en función del decreto que firmó Alberto Fernández la semana pasada. "En el caso de la provincia de Buenos Aires, vamos a actualizar el sistema de fases con el que venimos trabajando hace más de un año: desaparecen las fases las zonas de alto, bajo y medio riesgo epidemiológico y pasamos a contar con una fase general que aplica a toda la provincia y una fase de reserva que es la fase de alarma epidemiológica", dijo en conferencia de prensa. Sobre el aforo para las actividades, Bianco anunció que pasa a ser del 70% "salvo en algunos casos como en bingos y casinos que siguen el el 50%".

Bianco aclaró que en este momento no tienen distritos de alarma, pero que como no se sabe cómo va a evolucionar la pandemia ya saben cuáles serán las medidas de cuidado en caso de que empeore la situación en algún distrito.

La fase general

Bianco dijo que siguen suspendidos los viajes grupales, las reuniones sociales en domicilios de más de 10 personas, las reuniones en el exterior de más de 20 personas y que el aforo pasa a ser del 70% en cualquier tipo de actividad en espacios cerrados salvo en algunos casos como en bingos y casinos.

La fase de reserva

"En caso de que la tengamos que aplicar, será en distritos de más de 300 mil personas, lo que denominamos el AMBA 40. Serían los distritos pasibles de pasar a la situación de alarma epidemiológica".

En esos casos, sostuvo que se establecerán medidas de cuidado adicionales: "Restricción de circular entre las 20 y las 6, prohibición de los eventos masivos, aforo máximo en espacios interiores del 50 por ciento, no se pueden realizar reuniones en espacios cerrados y el transporte estárá reservado a personal esencial".

El aforo en el transporte

Bianco recordó que hubo una resolución del ministerio de Transporte sobre los aforos.

"En los colectivos se pueden completar los asientos y en hora pico, pueden ir hasta 20 personas paradas. En el caso de los trenes, podrán ir 4 personas por metro cuadrado", explicó.

Aclaró que "la pandemia no terminó y que hay que seguir cumpliendo los protocolos".

Las críticas de María Eugenia Vidal

Cuando terminó su exposición, un periodista le preguntó sobre la declaración de la ex gobernadora bonaerense y precandidata porteña, que definió al actual gobierno provincial como el gobierno "de la excusa" y dijo que los 4 años al frente de la gobernación fueron una "fase de aprendizaje".

"Me causa entre gracia e indignación cada declaración de Vidal, no sé cuál predomina sobre la otra. Que haya dicho que somos el Gobierno de la excusa...Éste es el gobierno del cuidado. Me puedo cansar de decir los desastres que hizo Vidal como gobernadora. Si es por calificar, yo calificaría al gobierno de Vidal como el gobierno de los vagos y los mal entretenidos".

Además, dijo que los bonaerenses no la volvieron a elegir "por algo" y le recomendó que "visto y considerando que se escapó de la provincia de Buenos Aires y ya no es orgullosamente bonaerense (parece que se crió en varios lugares al mismo tiempo) se refiera a las cuestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

El primero en hablar fue el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

Nicolás Kreplak dijo que hay un descenso de 11 semanas en la cantidad de contagios y una baja de la letalidad: "Estamos en un 75 por ciento de descenso de lo que fue el pico de la pandemia, sobre todo descendieron los casos en el interior de la provincia de Buenos Aires".

Sobre la variante Delta, sostuvo que "en los países donde la variante predominante es la variante Manaos y la Andina, como ocurre en América Latina, no se generó una tercera ola. Si bien en sólo una observación, seguimos con los cuidados y aplicando segundas dosis".

Las vacunas

Kreplak señaló que esta semana están inmunizando a los adolescentes y que se pueden acercar para recibir la vacuna incluso las personas que no se hayan anotado.

"Hemos llegado casi a la cobertura universal de la población mayor de 18 años y con primeras dosis estamos al nivel de Estados Unidos y con la segunda dosis lo importante es la pendiente que estamos viendo en las últimas semanas, hemos aumentando la pendiente", afirmó.