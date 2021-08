Forest Hills, el mítico lugar que albergó el US Open de tenis hasta 1977 recibirá un duelo de Copa Davis el próximo mes. El choque pendiente entre Venezuela y Sudáfrica, correspondiente al Grupo Mundial II de la competencia por equipos más prestigiosa, no podrá disputarse en el país sudamericano por la crisis y, por eso, la Vinotinto debió ceder la localía y acceder a jugar en campo neutral.

Nueva York fue elegida como sede, según comunicó la Federación Internacional de Tenis (ITF), tras el acuerdo de las dos federaciones nacionales. La serie de Copa Davis con el formato original, al mejor de cinco puntos, se jugará el fin de semana posterior a la conclusión del US Open, del 18 al 19 de septiembre, en el histórico estadio de Forest Hills, cuya antigüedad data de 98 años, que fuera sede de las finales del US Championships y del US Open de 1923 a 1977.

Precisamente en aquel 1977, en el West Side Tennis Club, el argentino Guillermo Vilas conquistó la última edición del US Open disputada en el lugar y sobre cancha de green clay, una superficie apenas más rápida que el polvo de ladrillo tradicional. El tenis de primer nivel internacional volverá al legendario recinto nada menos que con la Copa Davis.