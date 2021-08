La causa por el Memorándum con Irán transita un período clave desde mediados de julio: ya se hicieron dos audiencias orales y públicas donde las defensas y las/los imputados/as plantearon la nulidad del caso y pidieron sus sobreseimientos, y este miércoles se realizará la tercera donde expondrá, entre otros, el exvicecanciller Eduardo Zuaín y Fernando Esteche. Este nivel de publicidad de lo que en otro tiempo se hacía con papeles o en negociaciones detrás de bambalinas, tiene muy nerviosos a Juntos por el Cambios, sus medios afines y la dirigencia de la DAIA, que intentaron bloquear las audiencias y pulsean para que el juicio se haga y que Cristina Fernández de Kirchner esté en el banquillo. La exposición de CFK fue por sí misma demoledora, pero también lo fueron otras presentaciones. La del abogado --que defendió al fallecido Héctor Timerman y hoy representa a la exprocuradora Angelina Abbona— refleja una síntesis de todo, plasmada en una cronología desde el día en que el fiscal Alberto Nisman hizo la denuncia y cómo fueron entrando en escena, en fechas cruciales, los jueces de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que reabrieron el expediente cerrado por Daniel Rafecas y avalaron una causa melliza. En su línea de tiempo se aprecian también el papel de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, la DAIA y el fallecido Claudio Bonadio. Estos mecanismos descriptos deberá evaluar el Tribunal Oral Federal 8 (TOF8) para decidir si el show va a seguir. Antes, en la última audiencia, será central la opinión del fiscal Marcelo Colombo.



Año 2015

* 14 de enero: Nisman presentó la denuncia por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA. Imputó, entre otros, a Cristina Fernández de Kirchner y a Timerman. Decía que el Memorándum con Irán pretendía generar impunidad y que se levantaran las alertas rojas de Interpol contra los sospechosos. La hizo ante el juzgado de Ariel Lijo, que investigaba el encubrimiento original del ataque. Como estaba de licencia, María Servini dijo que no habilitaría la feria y que no había “presentado pruebas que le otorguen sustento”. Ante ese resultado, empezaron a llover otras denuncias, entre ellos de los denunciantes crónicos Juan Ricardo Mussa, Graciela Ocaña y el macrista Santiago Dupuy de Lome.

* 26 de febrero: Como Lijo se declaró incompetente, todo fue a parar al juzgado de Daniel Rafecas, quien finalmente desestimó las denuncias por inexistencia de delito. Las alertas rojas seguían firmes y el Memorándum, aprobado por el Congreso, nunca había entrado en vigencia. Se quejaron con planteos Elisa Carrió, Federico Pinedo, Patricia Bullrich y el fiscal del caso, Gerardo Pollicita.

* 25 de marzo: la Sala I de la Cámara Federal rechazó la apelación. El fiscal de Casación, Javier de Luca, desistió. “No hay delito alguno, ni consumado, ni tentado”, dictaminó. Con eso, la Cámara de Casación el 12 de mayo, dio el tema por terminado.

* 31 de marzo: el juez Rafecas vuelve a rechazar la reapertura de la causa y el fiscal presta su conformidad.

* 15 de diciembre: Juan Bautista Mahiques, exfuncionario del Ministerio de Justicia, fue a ver a la jueza Ana María Figueroa a su despacho para preguntarle cuánto iba a tardar Casación en resolver otra causa vinculada, donde se discutía la validez constitucional del Memorándum con Irán. Figueroa declaró en el expediente sobre la mesa judicial, que cree que esa situación fue el primer caso de lawfare. La Cámara Federal había declarado la inconstitucionalidad del pacto; el gobierno de CFK apeló, pero cuando llegó el macrismo, desistió de esa apelación para que quede firme la inconstitucionalidad. Lo que Mahiques quería saber era cuándo casación haría formalmente esa declaración para que quede firme y plantearle el interés de que fuera rápido.

* 21 de diciembre: Dupuy de Lome hace una denuncia nueva ante el juez Claudio Bonadío. Entrega una grabación de una conversación privada entre el expresidente de la AMIA, Guillermo Borger, y el canciller Timerman. El tema de fondo era el mismo de la denuncia anterior, pero se lo hace pasar por novedoso. Borger sorprendido dice que nadie había grabado esa conversación y, aun así, que explica que eran cosas ya dichas: “no es ninguna novedad lo que dijo el canciller, es lo que siempre dijo… Timerman me quería convencer que el acuerdo firmado era muy conveniente para el país y el esclarecimiento de la causa AMIA”.

* 22 de diciembre: La Sala II de Casación, sin Figueroa, dio por terminado el tema de la inconstitucionalidad del Memorándum. Firmaron Juan Carlos Gemignani y Angela Ledesma. Ese mismo día a la tarde se concretó la visita del juez de Casación Gustavo Hornos a la Casa Rosada para ver a Mauricio Macri.

Año 2016

* 14 de marzo: Ariel Cohen Sabban, entonces presidente de la DAIA, visita a la entonces ministra de seguridad Patricia Bullrich, según informó El Destape, como parte de una serie de encuentros no asentados en los registros públicos de audiencias. Bullrich ya había manifestado su objetivo de reapertura de la causa; la DAIA se pondría al frente de intentar lograrlo, y a la larga lo lograría.

* 5 de mayo: Hornos volvió a visitar a Macri en la Casa Rosada.

* 10 de mayo: segunda reunión entre Cohen Sabban y Bullrich.

* 16 de mayo: el Consejo Directivo de la DAIA aprueba presentarse como querellantes en la causa de la denuncia de Nisman, que Rafecas había cerrado, pero también en la que había aceptado abrir Bonadío. En esa reunión Cohen Sabban anuncia que se encontrarían con Macri el 24 de junio.

* 21 junio: Waldo Wolff presenta un pedido de juicio político contra el juez Rafecas.

* 27 de junio: el juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky visitó a Macri en la quinta de Olivos. El mismo día se reunió la Comisión directiva de la DAIA y el abogado Santiago Kaplun, exsecretario general, donde se informó que el 24 de junio habían tenido la reunión con Macri y que los temas fueron: “Memorándum con Irán”, “causas judiciales atentado y colaterales", “causa Nisman”, “el avance de los escritos a ser presentados en la causa de la denuncia del fiscal Nisman que se encuentran en instancia de preparación”.

* 4 de julio: Cohen Sabban visita otra vez a Bullrich.

* 7 de julio: Kaplun, como apoderado de la DAIA, se presenta ante Bonadío, pide ser parte porque la entidad se considera “ofendida” y le pide que le reclame la otra causa a Rafecas. Bonadío les dijo que no cumplía con los requisitos formales para ser querellantes.

* 11 y 25 de julio: Cohen Sabban vuelve a visitar a Bullrich.

* 5 de agosto: Rafecas rechaza por tercera vez reabrir la causa; señala que la grabación reforzaba su teoría de que no había delito; el mismo día Bonadío le pide a Rafecas su causa para acumularla a la que él tramitaba como melliza o paralela.

* 8 de agosto: la defensa de Timerman –Alejandro Rúa y Graciana Peñafort—presentan un recurso de “falta de acción” y denuncian la maniobra de fórum shopping, que buscaba que Bonadío resucitara una causa que ya estaba cerrada. Ese mismo día el juez Hornos visitó a Macri en la Casa Rosada.

* 9 de agosto: el juez Mariano Borinsky visitó a Macri.

* 11 de agosto: el fiscal Pollicita y Cohen Sabban apelaron la nueva desestimación de Rafecas. El mismo día Borinsky volvió a visitar al expresidente, pese a que había ido solo dos días antes.

* 24 de agosto de 2016: Borinsky vuelve a ver a Macri.

* 7 y 15 de septiembre: Borinsky otra vez visita al expresidente

* 26 de septiembre: la Sala I de la Cámara Federal confirma la decisión de Rafecas de no reabrir la causa.

* 6 de octubre: Borinsky vuelve a visitar a Macri. Ese día la Sala II de la Cámara Federal de apelaciones rechazó el planteo de Rúa y Peñafort.

* 1 de noviembre: llega a la sala IV de la Cámara de Casación Penal el planteo contra Bonadío y el fórum shopping. “Casualmente” esa sala la integraban Borinsky y Hornos, que ya habían mantenido 10 encuentros con el expresidente. Rúa y Peñafort los recusaron porque, señalaron, ya intervenía la Sala I por este tema y porque Borinsky y Hornos siempre se habían excusado en las causas ligadas al atentado a la AMIA. Por ese entonces, claro está, no se conocía que visitaban al jefe de Estado con asiduidad.

* 4 de noviembre: los mismos Hornos y Borinsky rechazan su propia recusación con un argumento que hoy suena más espeluznante todavía, ya que decían que “no cabe admitir que dadas las circunstancias reseñadas pueda la defensa dudar dudar de la imparcialidad de este tribunal a fin de resolver la cuestión traída a conocimiento…”

* 8 de noviembre: Hornos y Borinsky, declaran inadmisible el recurso de ambos abogados en nombre de Timerman, con lo cual, respaldan a Bonadío. En paralelo, los cuestionamientos por los nuevos rechazos de reapertura de Rafecas llegaron a la sala I de Casación, casualmente también integrada por Borinsky y Hornos. El fiscal de Casación desistió advirtiendo que había peligro de doble juzgamiento y fórum shopping. “Se está sembrando una causal de nulidad de todo lo actuado”, dijo al ver que se intentaba reeditar la causa ya cerrada.

* 9 de noviembre: Hornos visita a Macri en Olivos.

* 14 de noviembre: Hornos y Borinsky volvieron a rechazarla recusación.

* 1 de diciembre: el expresidente de la DAIA otorgó una distinción a Patricia Bullrich sobre combate al terrorismo.

* 19 de diciembre: hubo audiencia en la Sala I de Casación por el reclamo de reapertura de la causa Memorándum por el que presionaba la DAIA.

* 23 de diciembre: Borinsky visita a Macri en Olivos.

* 27 de diciembre: la DAIA vuelve a convocar a Bullrich para encender una vela de la festividad judía de Januká.

* 29 de diciembre: Borinsky y Hornos firman la reapertura de la causa del Memorándum, desplazan a Rafecas y allanan el terreno para que se quede Bonadío con la causa. Aceptan a la DAIA como querellante. La jueza Figueroa señaló en su voto que no correspondía la intervención de sus colegas. Ese mismo día Macri en una entrevista elogió a Hornos y Borinsky por su “coraje” en el fallo. “Han tenido muchísima presión de su compañera de sala”, señaló en alusión a Figueroa.

Año 2017

* 7 de diciembre: Bonadío procesó a quienes estaban originalmente denunciados por Nisman, pero usó el delito de “traición a la patria” –que luego la Cámara eliminaría—y agregó nombres y en algunos casos prisiones preventivas. CFK no fue detenida porque mantuvo sus fueros como senadora. Pero fueron presos Carlos Zannini, Luis D’Elía, Jorge Khalil y Fernando Esteche.

Año 2018

* 5 de marzo: Bonadío eleva la causa del Memorándum a juicio oral. Le toca al Tribunal Oral Federal 9, que no tenía integrantes designados por concurso sino por un sistema de traslado ideado por el macrismo, que convertía tribunales ordinarios (dedicados a delitos comunes) en federales para designar jueces/zas afines. Como ese tribunal no tenía causas, era obvio que el sorteo –por la lógica del sistema de repartir casos entre los tribunales menos cargados— le asignaría Memorándum. Pero la Corte Suprema advirtió que era un tribunal que no estaba habilitado, que aun así lo habían metido en el sorteo y anuló todo. Entonces se sorteó el tribunal 8, que una de las primeras medidas que tomó fue liberar a los detenidos.