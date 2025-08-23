Marlene Spessio, madre de Ian Moche, se refirió al escándalo de corrupción por presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), criticó al ahora extitular Diego Spagnuolo y opinó que “detrás de todo esto hay otra cosa, hay un montón para investigar”.

La mamá del chico con autismo confesó que le sorprendió la renuncia de Spagnuolo porque “creía que tenía mucha deshumanización”. “No tenía la sensibilidad que se requiere para estar en un área como es discapacidad. Tenés que tener sensibilización y conocimiento de distintas condiciones y discapacidades”, sostuvo en declaraciones al programa radial Futurock.

En ese sentido, Marlene recordó que “alguna que otra vez hablé por teléfono con él y le he pasado alguna situación que me parecían que estaban dentro de un espacio de corrupción que se podían investigar y me ha contestado”. Aunque admitió que “cuando salió a desmentir a Ian, hacía más de un año que no salía de su despacho”. “Que una persona se mueva de su zona de confort y vaya al programa de su amigo Trebucq a desmentir a un niño de 12 años, ahí empecé a dudar de su integridad como persona”, recalcó.

La madre de Ian aprovechó el espacio radial para recordar que el Gobierno no está entregando pensiones ni CUD (Certificado Único de Discapacidad), y que por ese motivo las familias no acceden ni a las terapias, ni a los tratamientos y tampoco a la medicación. “Eso es despreciable para mí”, afirmó.

Sobre el escándalo por los audios filtrados de Spagnuolo, Marlene explicó que “detrás de todo esto hay otra cosa. Creo que esto es la punta de algo, acá hay más. Hay un montón para investigar. No entiendo solo la renuncia de Spagnuolo, tendrían que haber renunciado las personas que están detrás de esta situación”.

Por último, apuntó contra Romina Núñez, la Subdirectora Ejecutiva de ANDIS: “Es la vice de Spagnuolo, la que maneja la parte de inclusión y la mamá de una niña autista que nosotros acompañamos incansablemente por la ley que ella escribió de capacitación docente en discapacidad para primaria y secundaria junto a diputados de todos los bloques. Romina nunca atendió a nadie”.

