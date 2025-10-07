Hay un nuevo detenido en la causa que investiga la trata de adolescentes que asisten a un colegio secundario de la zona sur de la Ciudad de Salta. Según fuentes vinculadas a la investigación, se trata de un suboficial del Ejército que fue imputado el viernes último, 3 de octubre.

Por su parte, el defensor público de las Víctimas en el Poder Judicial Federal, Nicolás Escándar, confirmó que se sumaron cuatro chicas más a las primeras cuatro víctimas detectadas en la causa que investiga la Fiscalía Federal General y que involucra a un remisero y cuatro adultos más por el delito de trata con fines de explotación sexual.

Al principio eran el remisero y tres adultos los imputados y detenidos por el delito. Sin embargo, se decidió liberar a uno de ellos, oriundo de Campo Quijano, aunque sigue imputado. Se indicó que la excarcelación fue concedida dado que solo tuvo un contacto con las víctimas para un encuentro sexual.

En cuanto al suboficial del Ejército detenido, se pudo conocer que se contactó con el teléfono de una de las víctimas cuando el móvil ya estaba en manos de los investigadores, quienes lograron engañarlo, concertar una cita falsa y detenerlo.

En cuanto al adolescente de 16 años que fue señalado como parte de la red de trata, dado que era quien identificaba a las víctimas, Escándar señaló que se analiza su situación. Se sospecha que este chico también habría sido víctima de trata y luego cooptado para identificar a las posibles víctimas e informar al tratante.

Escándar indicó que el artículo 5 de la Ley 26.364, de Prevención y Sanción de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, establece la no punibilidad para casos como el de este adolescente.

El cliente, sin pena

Respecto de la situación de los imputados, Escándar sostuvo que la situación es más difícil dado que la Ley de Trata omite la situación respecto de los “clientes” de las redes de trata. Sin embargo, se pudo establecer que al menos tres imputados compartían una suerte de “circulación” de las víctimas, con una especie de “turnos” de a quien le tocaba con cuál. En ese punto, se intenta establecer si el delito no se configura en la presunta trata de personas. Además, por tratarse de víctimas menores de edad, estarían de todos modos incursos en un delito.

En cuanto a las víctimas, se pudo conocer que todas concurrían al mismo establecimiento educativo. “Les iban diciendo a las chicas de ‘hacer la onda’ (es decir, acceder a los encuentros sexuales), y el pago dependía de la edad”, contó Escándar. A ello se suma que, según las primeras investigaciones, la tabulación de los precios incluía un mayor costo si las chicas eran vírgenes.

El defensor de la Víctimas indicó que las chicas que habían sido captadas en la red de trata eran de segundo a quinto año. Detalló que se estableció que la actividad se difundía de “boca en boca”, por lo que se presume que se detectarán más víctimas.

Por el momento, se conoció que eran tentadas ofreciéndoles una oportunidad para conseguir los recursos para obtener un I Phone, una de las tecnologías móviles más avanzadas y también más costosas.

La investigación se originó en la advertencia de una madre cuando vio el I Phone de su hija y empezó a leer sus mensajes. Por esos mensajes se supo que el tratante incluso trató de captar también a la hermana menor, de 12 años. En este caso particular, se investiga el presunto abuso de esta última niña por parte de un remisero, que era el encargado de captar a las adolescentes.

Esta madre denunció estos hechos a mediados de 2024 en la Justicia provincial, pero la causa recién llegó a la Justicia Federal en agosto de este año, luego de que los tribunales provinciales declararan su incompetencia por el delito en juego.

Viagra femenino

Otro de los datos revelados a Salta/12 por las fuentes judiciales, es que se pudo determinar que uno de los imputados daba “drogas” a las adolescentes al momento de los encuentros sexuales.

Incluso, las víctimas declararon que este hombre usaba marihuana, pastillas y un “viagra femenino”.