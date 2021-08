Este viernes, en el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, se inaugura la muestra itinerante "El cuarto de Lucía", realizada por Marta Montero (madre de Lucía Pérez Montero, asesinada en Mar del Plata en 2016, a los dieciséis años) y la escritora y editora Claudia Acuña. La instalación –que reproduce la habitación de la adolescente en la casa familiar– fue exhibida en la Rambla de Mar del Plata en febrero de este año y en el Museo de Bellas Artes Emilio Pettoruti de La Plata, en abril.

A partir de hoy y en la ciudad de Buenos Aires, se podrá recorrer esta estremecedora muestra que propone un debate comunitario acerca de los femicidios, el duelo y la falta de justicia. El cuarto de Lucía presenta la habitación de la joven tal como está en la casa de su familia desde el día del asesinato, con sus dibujos y pósteres, sus artesanías y su tabla de surf. Como la de Lucía, muchas familias de víctimas de femicidios conservan intactos los cuartos de sus hijas.

Para Montero y Acuña, exhibir ese ámbito privado en el espacio público es, además de una forma de compartir el duelo, un pedido de justicia y un acto de humanización de lo que cada femicidio representa, más allá del “caso” policial o mediático y las estadísticas. En las paredes del cuarto se proyectará un video que aborda distintos femicidios en el país y las respectivas movilizaciones en reclamo de justicia, y en un televisor ubicado en un espacio contiguo a la habitación se podrá rever el bochornoso juicio oral llevado a cabo en el Tribunal Oral Criminalnº 1 de Mar del Plata, que dejó impune el crimen en 2018 y causó estupor en todo el país.

Guillermo Pérez y Marta Montero, padre y madre de Lucía.

En agosto de 2020, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires anuló el fallo de la absolución y ordenó la realización de un nuevo juicio.“El proyecto nació a partir de una conversación que tuvimos con Marta cuando volvíamos de La Plata de hacer esos trámites imposibles que se les exige a las familias que están buscando justicia, en una de las tantas idas que Marta tuvo que hacer, viajando trescientos kilómetrospara conocer el estado de la causa que había dejado impune el femicidio de su hija –cuenta Acuña-. Yo había estado en su casa y me había dado cuenta de que el cuarto de Lucía estaba intacto, como esperándola, exactamente igual a como lo había dejado Lucía la última vez que salió. Y esta es una escena que se repite muchas veces, por ejemplo en la casa de Iara Rueda, en Palpalá, me encontré con la misma imagen”.

La conservación de los cuartos de las jóvenes asesinadas o desaparecidas implica la ceremonia de lavar una y otra vez sábanas y fundas, volver a hacer la cama, limpiar la habitación y dejarla tal como la había dejado la hija que ya no está. “Un poco en esa intimidad que nos da compartir el hartazgo por el sistema de justicia tan injusto que hay en el país, en el regreso en el tren le pregunté a Marta si esa era una forma de esperar a Lucía –relata-. Me respondió que no, que lo que estaba esperando era justicia”.

Montero confía en que la muestra permitirá recuperar lo que fue la vida de su hija, recordar lo que ella era, su sensibilidad, sus sueños, su alegría, su arte y sus ideales. “Así surgió la idea demostrar eso mismo en el espacio público, la vida de una chica de dieciséis años a través de los atrapasueños que hacía, de sus dibujos, de su remera de La Renga, esa vida es la que arrancaron de la casa de Lucía”, remarca Acuña. El hecho de exhibir la instalación en un espacio como el de la Manzana de Luces es muy significativo para las creadoras del proyecto. “Porque es la escena del crimen, el lugar donde se pensó un país sin las mujeres. Y volvemos ahora con esta vida que no está, con esta ausencia y este interrogante para pensar juntes una forma de vivir en comunidad que no sea violenta”.

Forman parte del equipo de realización dela exposición los escenógrafos Alejandra Vilar y Juan Ignacio Echeverría, el dúo de muralistas Naná Begó (Natalia Beresiarte y Natalia Gonzalez) y Claudio Copes. Se acompañará la muestra con una serie de talleres presenciales y virtuales, además de una programación de actividades artístico-culturales con la participación de artistas de diferentes disciplinas como Alejandra Flechner, el grupo Piel de Lava, Valeria Lois, Noemí Frenkel, SusyShock, Ópera Queer y Karen Pastrana, entre otres. Para emocionarse sin bajar la guardia.

"El cuarto de Lucía", por Marta Montero y Claudia Acuña. Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, Perú 294, entrada libre y gratuita, de 12 a 19 hasta el 10 de septiembre.