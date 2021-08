La Unión Industrial Argentina (UIA) planteó la posibilidad de que, ante el avance del plan de vacunación, las empresas puedan no pagar los salarios a aquellos trabajadores que no quieran inocularse contra el coronavirus. Al respecto, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, se pronunció sobre este tema en IP Noticias Edición Central.

"Nosotros respetamos las diferentes opiniones, pero además nuestra Cámara de Comercio tiene 100 años con un ADN que es la defensa de la libertad. En ese marco, nos parece que un empresario, cualquiera sea el rubro, no puede exigirle a un empleado que si no tiene la vacuna no puede trabajar, porque entra en el campo de la injuria laboral grave y podría judicializarse", expresó en diálogo con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.