Memoria Activa criticó la decisión de habilitar la realización de un juicio en ausencia para los diez acusados --iraníes y libaneses-- por el atentado contra la sede de la AMIA, que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.

"Los familiares de las víctimas somos los primeros (por no decir los únicos) que queremos que esta causa se termine, que se llegue a esa verdad que los encubridores nos impidieron conocer, que se generen pruebas judiciales legítimas y que quienes material e intelectualmente cometieron el peor ataque terrorista de nuestra historia sean juzgados y condenados. Nadie más que nosotros espera eso", afirmaron desde la asociación.

"Pero queremos un proceso judicial limpio, legítimo, con todas las garantías jurídicas de nuestro sistema penal. Queremos que la causa llegue a su fin porque se encontró verdad y justicia, y no porque debe descartarse al incomodar al poder, que prefiere el silencio y la impunidad. Queremos una causa que no sea utilizada por políticos de turno ni por funcionarios judiciales inescrupulosos, que actúan por intereses propios. De todo eso ya hemos visto suficiente. Sí, queremos justicia en el caso AMIA, pero una justicia en serio, que no sea, como hasta ahora, una justicia en ausencia", concluyeron.