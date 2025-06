El director general de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, consideró este domingo que Irán podría volver a enriquecer uranio "en cuestión de meses", contradiciendo así la evaluación avanzada por las autoridades de Estados Unidos tras sus bombardeos contra tres instalaciones nucleares.

"Irán cuenta con las capacidades necesarias: capacidades industriales y tecnológicas. Así que podrá reanudar esta actividad", dijo el representante del OIEA, quien subrayó por ello la importancia de volver a la mesa de negociación. "Podrían tener, en cuestión de meses, diría, unas cuantas cascadas de centrifugadoras produciendo uranio enriquecido, o incluso menos. Francamente, no se puede afirmar que todo ha desaparecido y que no queda nada", señaló Grossi en una entrevista concedida al canal CBS News, en la que afirmó que aunque Irán sufrió "daños graves", no se trata de "daños totales".

Tras el fin de la operación "Martillo de Medianoche", el presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado que el programa nuclear de Teherán había sido "destruido completamente", aunque un informe de inteligencia preliminar contradecía su anuncio, indicando que el ataque solo retrasó "unos meses" la potencia nuclear iraní.

Pero el diplomático argentino afirmó el viernes que "se mantiene algo todavía" en relación a incógnitas sobre la ubicación de la reserva de uranio enriquecido iraní tras los ataques. "No sabemos dónde podría estar este material", admitió Grossi en la entrevista con CBS, antes de añadir que "en algún momento la OIEA tendrá que regresar" al país persa.

El "derecho" de Irán

Por ahora, los legisladores iraníes votaron suspender la cooperación con el OIEA y Teherán rechazó la solicitud de Grossi para visitar los sitios nucleares. "La insistencia de Rafael Grossi en visitar los sitios bombardeados (...) no tiene sentido e incluso puede ocultar malas intenciones", escribió el canciller Araqchi en su canal de Telegram.

"Espero que no sea el caso", dijo Grossi sobre la posible suspensión de la cooperación. El argentino recordó que su organismo no se pronuncia sobre las intenciones de un país y, en esa línea, no ofreció una respuesta clara sobre el desarrollo de un arma nuclear en Irán: "No vimos un programa que apuntara en esa dirección, pero al mismo tiempo no respondían a preguntas muy importantes que estaban pendientes".

Amir-Saeid Iravani, embajador de Irán ante la ONU, declaró este domingo en el programa Face the Nation de CNN que el enriquecimiento nuclear del país "nunca se detendrá" a pesar de los ataques. "El enriquecimiento es nuestro derecho… y queremos ejercerlo", dijo, recordando que Irán tiene permitido enriquecer uranio con ciertos fines bajo el Tratado de No Proliferación (TNP).