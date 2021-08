El Secretario General de la Confederación General del Trabajo de (CGT), Héctor Daer, se refirió a la propuesta del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, de no pagar los sueldos a los trabajadores que no estén vacunados y la calificó de "absurda, ilegítima e ilegal", al tiempo que señaló que "el salario no puede estar en juego por no vacunarse".



"Lo que tiene que hacer la UIA es pensar cómo vamos a recuperar nuestro país y cuándo vamos a tener un país con desarrollo" expresó en declaraciones a FM Futurock, al tiempo que agregó: "lo de no pagar los sueldos a los que no se vacunen es un debate absurdo. Habla mucho de dónde cayó la UIA".

En este sentido, Daer consideró que la iniciativa de la UIA corresponde a "un buffet de abogados y no a una cámara empresaria". Además, sostuvo que no era el momento de impulsar esta discusión y destacó que, en poco tiempo, "la vacuna será universal".



"Esto no se entiende si es para embravecer a los gerentes de personal o un clima de un grupito de gerentes de personal que pueden haber transmitido esto. Es un absurdo pero además es ilegítimo e ilegal", enfatizó.

La CGT se expresó este miércoles a través de un comunicado firmado por su secretario de Prensa y Comunicación, Jorge Sola, quien sostuvo que "castigar en un derecho laboral a quienes debería solicitarse un compromiso colectivo o social respecto del plan de vacunación contra el coronavirus no es para nada el camino adecuado".



"Sancionar desde la relación laboral es ilegal y no coincide con la senda del convencimiento que hay que seguir para lograr la vacunación. A través del ejercicio abusivo de la relación del empleador con el trabajador no se logrará convencerlo, sino mediante el sentido común, el razonamiento y la opinión científica", destacaron desde la central obrera.

El rechazo unánime de los gremios y el Gobierno hacia la propuesta de la UIA

Asimismo, la postura de los gremios coincide con la posición del Gobierno Nacional, expresada este jueves por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien subrayó que "no debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas".

"No corresponde, vamos a continuar con la vacunación de modo optativo" declaró, y añadió que "hay una gran aceptación por parte de la población, por lo tanto, no puede haber una política de sanción, vinculada a eso, si la vacuna es optativa".



El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José de Mendiguren, quien es miembro de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), también rechazó la posibilidad de no pagar los salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus, y subrayó que "no es legal".

La misma posición tomó el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, quien manifestó la discrepancia con la UIA: "Desde la Cámara somos muy respetuosos del derecho individual de la autodeterminación, si alguna persona decide no vacunarse no está cometiendo ningún delito, más allá de que el escenario ideal sería que el 100 por ciento de los argentinos estemos todos vacunados".