La sombra de Edgar Allan Poe vuelve a las instalaciones del Cultural de Abajo (Entre Ríos 570), los sábados a las 21, desde la dramaturgia de Leandro Maccagno. Poe, la obra, integra tres de las clásicas piezas del maestro norteamericano: “El corazón delator”, “El retrato oval”, “El cuervo”; con las actuaciones de Gonzalo Diéguez, Matías Neirotti, Ignacio Chazarreta, Macarena Villalobo, y María de los Ángeles Martínez.

“Creo que fue Poe quien me eligió, antes que yo a él. En 2019, la gente de Aricana me propuso hacer ‘El corazón delator’ para la Feria del Libro, y en aquella oportunidad lo convoqué a Matías Neirotti. Hice la adaptación con el desafío puesto en trasladar, a un texto dramático y teatral, un texto literario que posee un imaginario muy fuerte. ¿Cómo hacía para llevarlo a la encarnación del cuerpo del actor? La sorpresa fue que la obra convocó a mucha gente, y de distintas edades. Había gustado mucho, y me decían que no podía quedar en una sola función”, comenta Leandro Maccagno a Rosario/12.

En consecuencia, el director profundizó más en la vida y obra del gran autor, en “su incursión en las artes oscuras, en los misterios de su muerte: no se sabe si murió de sífilis, tuberculosis, sobredosis, alcohol, o como dicen algunas teorías, debido a alguna maldición, siendo como era una persona iniciada en el espiritismo. Finalmente, lo convoqué a Gonzalo Diéguez para hacer ‘El cuervo’, ahora con el desafío puesto también en hacer un poema, que además ha sido parodiado hasta por Los Simpson. A su vez, empecé a trabajar con ‘El retrato oval’, para el que convoqué a Macarena Villalobo y Leandro Martiné (ahora reemplazado por Ignacio Chazarreta)”.

En cuanto al trabajo con los actores, Maccagno dice que “hay dos estilos muy difíciles de representar a nivel teatral; uno es el terror, el otro es el erotismo. En el caso del terror, no quería algo efectista, sino un estilo especial, que no cayera en algo freaky o en la sobreactuación. Además, lo que en Poe predomina es el relato, cuando justamente estamos en una sociedad sin relatos, en donde hemos dejado de relatar para que todo sea un Instagram rápido”.

-Evidentemente, Poe tiene mucho para decir hoy.

-Estamos en una sociedad narcotizada, en donde hemos narcotizado hasta la muerte, el dolor. Como los períodos de duelo, sea por una pareja o la pérdida de un ser querido. En las funerarias se maquilla el cadáver, se sirven sanguchitos y hay música funcional. Se narcotiza cualquier cosa que tenga que ver con el dolor. Poe es intenso, profundo, oscuro. Sus obsesiones eran al muerte, la sangre, el dolor, el duelo, y no por hacer una apología sin para que te hagas cargo, porque algún día te va a tocar la decrepitud, y tal vez seas un peso para otro, que no va a querer bancarte y te va a meter en un geriátrico. Poe nos pone también frente a eso.

El escritor es interpretado por Gonzalo Diéguez, quien se encuentra atravesado por los personajes que su genio alumbra, “seres dentro de su cabeza que interactúan entre sí”. “Lo que busqué entre cuento y cuento fue una unidad estética, una poética uniforme. Creo que es una obra muy intensa, y hemos pensado en distintas opciones en donde hacerla, en espacios donde la gente estuviera cerca. Traté de ser lo más respetuoso posible con el original; de hecho, yo me especialicé siempre en los clásicos. Hice El avaro, el Calígula de Camus, La tempestad, Las bodas de Fígaro de Beaumarchais, me gusta mucho respetar el estilo. Soy bastante ratón de biblioteca y quería meter a la gente en la idiosincrasia del romanticismo, porque así como el gótico, son estilos que en este momento merecen ser reivindicados. Ya no hay más héroes, no está más el héroe romántico que peleaba por un ideal, por la fraternidad, la libertad y la igualdad, ahora sólo se lo hace en función de los propios intereses. Lo que importa es la cantidad de seguidores en Instagram o cuán famoso soy sin ningún tipo de mérito, simplemente por ser lindo o linda o por tener algún contacto, mientras que en el romanticismo, el héroe se la jugaba por vos porque creía en el amor”, señala Maccagno.

Poe cuenta también con la tarea de Octavio Melano (asistente de dirección), Pablo Pizarro (iluminación), Lorena Fenoglio (vestuario) y Lucía Telesca (maquillaje). Las reservas pueden hacerse al 341-2258180.