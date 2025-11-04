El gobierno de Salta presentó una nueva etapa del programa “Conectividad y Recambio Tecnológico de Internet Satelital para Escuelas Rurales”, una iniciativa que promete llevar conexión de alta velocidad a 194 establecimientos educativos distribuidos en diez departamentos. La medida combina una inversión en infraestructura tecnológica con el fin de promover la inclusión educativa.

La presentación fue encabezada por la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, y el secretario de Modernización del Estado, Martín Güemes, quienes destacaron que las nuevas antenas satelitales permitirán superar las dificultades de acceso en zonas remotas de la provincia.

“Cuando se habla de conectividad, no se trata solo de mejorar el acceso a internet, sino de llevar educación de calidad a todos los puntos de la provincia”, afirmó Fiore en el acto. “Por eso, en Salta, se trabaja para que cada decisión en materia educativa beneficie a todas las regiones, garantizando oportunidades de aprendizaje donde viva cada salteño", agregó.

Escuelas conectadas por primera vez

Las antenas satelitales entregadas permiten conexiones de hasta 200 megas, una velocidad muy superior al promedio de los servicios disponibles en zonas rurales, donde la mayoría de los establecimientos no supera un mega, según informaron desde el gobierno provincial.

La ministra Fiore subrayó que el programa priorizó las escuelas rurales de Rivadavia, San Martín y Anta, tres de los departamentos más postergados en materia de conectividad, además de otras jurisdicciones como Guachipas y Rosario de Lerma. “Hay escuelas rurales que nunca habían tenido conectividad y ahora la tienen, y muchas otras ya contaban con ella, pero no con la calidad que tendrán ahora”, señaló.

Explicó que la entrega de las primeras 94 antenas de la empresa Starlink forman parte de una planificación que se completará el próximo año, cuando el 100% de las escuelas rurales de la provincia estarán conectadas.

Fiore y Güemes





“Esto permitirá que los docentes accedan a cursos de capacitación y desarrollo profesional, y que los chicos puedan usar materiales y herramientas de aprendizaje complementarios. La conectividad acerca las distancias y reduce las brechas, tanto geográficas como de conocimiento”, agregó Fiore, quien también agradeció “la labor de los docentes rurales, que son la gran reserva de nuestros valores y principios”.

Un salto tecnológico “sin precedentes”

Por su parte, el secretario de Modernización aportó los datos técnicos del programa. Precisó que actualmente 1.198 establecimientos educativos cuentan con acceso a internet en la provincia, y con esta nueva etapa “se dará un salto tecnológico sin precedentes”.

“Las escuelas rurales que antes tenían un mega de velocidad pasarán a disponer de 200 megas, con planes de un tera, lo que permitirá un servicio estable y de calidad incluso en las zonas más alejadas”, destacó Martín Güemes.

Los departamentos beneficiados con esta primera entrega son Rivadavia, San Martín, Anta, Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera, Chicoana, Guachipas, La Candelaria, La Poma, Orán y Metán. Para el funcionario, esta política “refleja la firme decisión del gobernador Gustavo Sáenz de invertir en educación pública y garantizar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, incluso en zonas de difícil acceso”.

En la presentación, Güemes sintetizó el espíritu de la iniciativa: “El lugar donde se nace no debe limitar el acceso al conocimiento ni al desarrollo. Esta estrategia de inclusión digital contribuye a reducir la brecha entre los salteños y a conectar con oportunidades que antes parecían imposibles”.

Con esta entrega, el gobierno salteño busca mostrar avances en uno de los ejes más reclamados de los últimos años: la conectividad como derecho educativo, que fue fuertemente discutido durante la pandemia de covid-19. Fiore reconoció que la mejora en conectividad sigue siendo “un reto importante” para la provincia.

Una provincia desigual

La apuesta oficial por la inclusión digital llega en un contexto de fuertes desigualdades estructurales entre las zonas urbanas y rurales de Salta. Según datos del propio Ministerio de Educación, casi el 30% de las escuelas rurales no tenía conexión estable a internet hasta 2023, especialmente en comunidades del Chaco salteño y la Puna.

En esos territorios, la falta de infraestructura básica (como energía eléctrica, rutas transitables y servicios de comunicación) sigue siendo una de las principales barreras para el acceso a la educación y la información.

Por eso, aunque la incorporación de antenas satelitales representa un avance concreto, el desafío, desde el propio Ministerio reconocieron que el plan de conectividad no se agota en la instalación de equipos, sino que "se trata de sostener el servicio, capacitar al personal docente y garantizar la equidad educativa en una provincia profundamente fragmentada por su geografía y por la desigual distribución de recursos".