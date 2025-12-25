Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Cómo va a estar el tiempo en Navidad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 25 de diciembre
El SMN indicó que la temperatura llegará a los 34 grados en el AMBA.
25 de diciembre de 2025 - 11:53
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Últimas Noticias
Con el noruego Magnus Carlsen como principal favorito
Ajedrez: Doha recibe los Mundiales de rápidas y blitz
Se mueven en el mercado de pases para armar el mejor plantel posible para el 2026
River apura y Boca espera: así viene el mercado de pases de los cinco grandes
Insólita defensa del expresidente de San Lorenzo
Marcelo Moretti: “Me tienen que dar una parte del estadio”
Cómo va a estar el tiempo en Navidad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 25 de diciembre
Exclusivo para
A cuatro días de la intervención quirúrgica
La militancia acompaña a Cristina en el Otamendi
Por cuestiones de seguridad
Multas millonarias a importadores de juguetes
Fuerte recorte
“Ya estamos en rojo”: el pase de factura de Villarruel a Milei por el presupuesto del Senado
Las iglesias en defensa a los migrantes
Pesebres navideños contra las deportaciones de Trump
El País
La motosierra navideña
Milei promete más ajuste como saludo de fin de año: “Abróchense los cinturones”
A cuatro días de la intervención quirúrgica
La militancia acompaña a Cristina en el Otamendi
Último parte médico
Cristina Kirchner presenta una leve complicación intestinal y continuará internada
Fuerte recorte
“Ya estamos en rojo”: el pase de factura de Villarruel a Milei por el presupuesto del Senado
Economía
Consumo en alerta
Navidad 2025: las ventas de juguetes cayeron 6,9%
En enero
Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto habrá que pagar
Cuánto cobrarán en enero
Aumento a jubilados: una suba ínfima y bono congelado
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 24 de diciembre de 2025
Sociedad
Cómo va a estar el tiempo en Navidad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 25 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de diciembre
Esquema especial
Navidad 2025: cómo será el cronograma de servicios públicos para el 25 de diciembre
Deben resolver la apelación del gendarme imputado
La madre de Pablo Grillo escribió una carta a los jueces: “Tienen que impartir la justicia que necesita”
Deportes
Con el noruego Magnus Carlsen como principal favorito
Ajedrez: Doha recibe los Mundiales de rápidas y blitz
Se mueven en el mercado de pases para armar el mejor plantel posible para el 2026
River apura y Boca espera: así viene el mercado de pases de los cinco grandes
Insólita defensa del expresidente de San Lorenzo
Marcelo Moretti: “Me tienen que dar una parte del estadio”
La pelota desclasada y sin Navidad para la clase obrera
Por
José Luis Lanao