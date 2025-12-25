Omitir para ir al contenido principal
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de diciembre

George Michael murió el 25 de diciembre de 2016 (EVERT ELZINGA/AFP)

Se mueven en el mercado de pases para armar el mejor plantel posible para el 2026

River apura y Boca espera: así viene el mercado de pases de los cinco grandes

FOTO REDES SOCIALES san lorenzo marcelo moretti

Insólita defensa del expresidente de San Lorenzo

Marcelo Moretti: “Me tienen que dar una parte del estadio”

Cómo va a estar el tiempo en Navidad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 25 de diciembre

REDES SOCIALES juguete celular telefono mobile phone

Por cuestiones de seguridad

Multas millonarias a importadores de juguetes

Pesebre Parroquia St. Susanna, Dedham - Massachusetts

Las iglesias en defensa a los migrantes

Pesebres navideños contra las deportaciones de Trump

CAPTURA PANTALLA javier milei

La motosierra navideña

Milei promete más ajuste como saludo de fin de año: “Abróchense los cinturones”

A cuatro días de la intervención quirúrgica

La militancia acompaña a Cristina en el Otamendi

Último parte médico

Cristina Kirchner presenta una leve complicación intestinal y continuará internada

Fuerte recorte

“Ya estamos en rojo”: el pase de factura de Villarruel a Milei por el presupuesto del Senado

Consumo en alerta

Navidad 2025: las ventas de juguetes cayeron 6,9%

En enero

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto habrá que pagar

Cuánto cobrarán en enero

Aumento a jubilados: una suba ínfima y bono congelado

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 24 de diciembre de 2025

Esquema especial

Navidad 2025: cómo será el cronograma de servicios públicos para el 25 de diciembre

Pablo Grillo

Deben resolver la apelación del gendarme imputado

La madre de Pablo Grillo escribió una carta a los jueces: “Tienen que impartir la justicia que necesita”

La pelota desclasada y sin Navidad para la clase obrera

Por José Luis Lanao