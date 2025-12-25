Omitir para ir al contenido principal
El chef sigue internado en Neuquén

La familia de Christian Petersen rompió el silencio

En un comunicado, los familiares del chef señalaron que tuvo una “franca mejoría”. Su versión de lo que le ocurrió durante el ascenso al volcán Lanín.

Christian Petersen. Internado en Neuquén y con estado reservado. (Redes Sociales)

Lusi Caputo, Javier Milei

9 medidas económicas que signaron el año

De la sumisión a Trump al fin de las bandas: el derrotero 2025 de la dupla Milei-Caputo

Por Vardan Bleyan

Con el noruego Magnus Carlsen como principal favorito

Ajedrez: Doha recibe los Mundiales de rápidas y blitz

Se mueven en el mercado de pases para armar el mejor plantel posible para el 2026

River apura y Boca espera: así viene el mercado de pases de los cinco grandes

A cuatro días de la intervención quirúrgica

La militancia acompaña a Cristina en el Otamendi

REDES SOCIALES juguete celular telefono mobile phone

Por cuestiones de seguridad

Multas millonarias a importadores de juguetes

Fuerte recorte

“Ya estamos en rojo”: el pase de factura de Villarruel a Milei por el presupuesto del Senado

Pesebre Parroquia St. Susanna, Dedham - Massachusetts

Las iglesias en defensa a los migrantes

Pesebres navideños contra las deportaciones de Trump

CAPTURA PANTALLA javier milei

La motosierra navideña

Milei promete más ajuste como saludo de fin de año: “Abróchense los cinturones”

Último parte médico

Cristina Kirchner presenta una leve complicación intestinal y continuará internada

Consumo en alerta

Navidad 2025: las ventas de juguetes cayeron 6,9%

En enero

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto habrá que pagar

Cuánto cobrarán en enero

Aumento a jubilados: una suba ínfima y bono congelado

Cómo va a estar el tiempo en Navidad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 25 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de diciembre

Esquema especial

Navidad 2025: cómo será el cronograma de servicios públicos para el 25 de diciembre

FOTO REDES SOCIALES san lorenzo marcelo moretti

Insólita defensa del expresidente de San Lorenzo

Marcelo Moretti: “Me tienen que dar una parte del estadio”

La pelota desclasada y sin Navidad para la clase obrera

Por José Luis Lanao