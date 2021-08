"Los medios de comunicación están todo el día diciendo que lo que pasó acá no pasó en ningún lado. Entonces, digo yo, no será hora de que paren un cambio. No a mentir, no a engañar, no a no hacerse responsable de lo que cada uno ha hecho en la historia del país. Esto es de lo que tenemos que hablar los argentinos y argentinas, cómo vamos a hacer para revertir esta realidad porque la pandemia va a terminar, se va a acabar, vamos a estar todos y todas vacunados, pero después vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron. Así que les pido a los responsables de habernos dejado este muerto un poco de humildad, solidaridad y patriotismo".