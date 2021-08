Carolina, una de los dos jóvenes que denunció al intendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz (61) por abusarla sexualmente, se manifestó a través de sus redes sociales en contra del accionar de la Justicia por las demoras en su causa y pidió que ésta actúe. La denuncia fue radicada el 2 de junio, y aunque fueron decretadas las pericias de rigor aún no se realizaron.

En su Facebook, la joven contextualizó su reclamo en el Rally Catamarca que inició el jueves y se desarrolla en Bañado de Ovanta. “Que el Rally no tape la verdad”, tituló su escrito para luego presentarse y aclarar que su denuncia fue radicada hace más de dos meses y debe ver al funcionario público codearse con referentes nacionales y otros funcionarios de la provincia presentando el evento nacional normalizando lo sucedido.

“¿Hasta cuándo debo seguir esperando para que la Justicia actúe?¿Hasta cuándo debo seguir esperando que el poder político obre según declama? O, acaso ¿La perspectiva de género sólo aparece en las redes sociales? Son inconcebibles los errores que se advierten en los ámbitos de la Justicia. Errores adrede, que solo extienden el final de una crónica anunciada”, escribió.

“¿Acaso tengo que pensar que mi agresor está, como en otros tiempos ´comprando´ con dinero del pueblo, a la justicia? Y, por supuesto, como siempre con la complicidad del poder de turno, sea del color que sea”, continúa el pedido.

“Vivo con miedo. Intento ser feliz todos los días y me despierto pensando que solo fue una pesadilla, pero no es así... éste monstruo me destruyó la vida y sigue como si nada pasara. Me pregunto mil veces por qué el mundo es tan injusto, por qué me tocó a mí dar esta pelea. Sólo pido justicia. A la gente le digo que lo que yo viví, lo vivieron muchas niñas. La pedofilia es un delito y yo no lo supe denunciar o no pude. Hoy puedo y no me voy a callar, porque aunque el pueblo se cubra con el ruido de motores del Rally, mi grito por justicia se va a oír en todos los rincones”, concluye.

Demoras

Aunque la denuncia por privación ilegítima de libertad con fines sexuales y violencia de género se concretó hace más de dos meses y para la ley provincial 5434 de erradicación de la violencia de las mujeres establece que los plazos debes ser sumarísimos en estos casos, aún no hay una fecha para la concreción de las pericias psicológicas y por lo tanto tampoco imputación.

Guaraz, quien consechó más de una docena de denuncias penales desde que asumió y es reelegido como intendente desde el año 2007, aún tiene dos causas abiertas, una por Abuso de autoridad y usurpación (2015) y otra del año 2012 por Fraude en Perjuicio de la Administración Pública. Pese a esto, siguió postúlandose y fue avalado por el partido que representa.