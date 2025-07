Orgullo y prejuicio, la novela inglesa de Jane Austen que generó importantes debates y desató pasiones tras su publicación la en 1813, fue una de las historias con mayor cantidad de adaptaciones: teatro, telenovelas, cine e historietas. Además, próximamente será llevada al formato streaming como una serie de Netflix, con un diverso elenco y una representación fiel de la obra.

El anuncio fue realizado en octubre del año pasado. Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, la compañía de entretenimiento confirmó la noticia adelantando que ya inició el rodaje de la producción, que será dirigida por Euros Lyn (de Heartstopper) y escrita por Dolly Alderton (de Everything I know about love). Además, ofreció un primer vistazo de las hermanas Bennet.

"Sabemos que has estado anhelando un adelanto. ¡Orgullo y prejuicio está oficialmente en producción!", expresaron en la cuenta británica de Netflix, con una foto que devela a seis protagonistas, sus vestuarios y una locación.





Sería una nueva versión para una de las novelas románticas más famosas de todos los tiempos, que continuaría el legado de famosa miniserie producida por la BBC en 1995 y de la película de Joe Wright del mismo año.



La actriz protagonista de esta historia, encarnando a Elizabeth Bennet, será Emma Corrin (The Crown y Nosferatu). Por otro lado, Jack Lowden (Caballos lentos y Durkenque) interpretará a Mr. Darcy y Olivia Colman (La favorita, The Crown y Fleabag) en el papel de la excéntrica Mrs. Bennet.



A la adaptación de Jane Austen se suman Rufus Sewell (de The Diplomat) como el Sr. Bennet; Freya Mavor (de Industry) como Jane Bennet; Jamie Demetriou (de Stath Lets Flats) como el Sr. Collins; Daryl McCormack (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery) como el Sr. Bingley; Louis Partridge (de House of Guinness) como el Sr. Wickham; Rhea Norwood (de Heartstopper) como Lydia Bennet; Siena Kelly (de Black Mirror) como Caroline Bingley y Fiona Shaw (de Killing Eve) como Lady Catherine de Bourg. Además, Hopey Parish y Hollie Avery debutan como Mary Bennet y Kitty Bennet, respectivamente.

Otros nuevos miembros del reparto incluyen a Anjana Vasan, Sebastian Armesto, Rosie Cavaliero, Saffron Coomber, James Dryden, Justin Edwards, James Northcote, Eloise Webb e Isabella Sermon.



De acuerdo con Variety, la serie se realizará en "seis partes" y promete ser "una adaptación fiel de la inmortal novela de Austen de 1813".

“Una vez en cada generación, un grupo de personas tiene la oportunidad de volver a contar esta maravillosa historia, y me siento muy afortunado de formar parte de ella”, declaró Alderton. La guionista consideró que Orgullo y prejucio es "el modelo de la comedia romántica" y explicó que fue un "placer volver a sumergirme en sus páginas para encontrar maneras, tanto familiares como innovadoras, de revivir este entrañable libro”.

Los productores ejecutivos incluyen a Corrin, Laura Lankester, Dolly Alderton, Lyn y Will Johnston, y Louise Mutter para Lookout Point. Lisa Osborne es la productora.