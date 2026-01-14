Omitir para ir al contenido principal
Villarruel y el uso de la tragedia en su pelea con Milei

Los incendios para avivar la interna

La vicepresidenta viajó por tierra. Estuvo en Epuyén y en el Parque Nacional Los Alerces, pero no se reunió con el gobernador.

Melisa Molina
Por Melisa Molina
Victoria Villarruel se dejó ver en Epuyén observando el desastre ambiental. (Capturas de Video)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

El bono sigue congelado en $70.000

¿Cuánto van a cobrar los jubilados en febrero?

Quién pintó “Retrato de una dama” y cuánto cuesta

Confirmaron la autoría del cuadro robado por los nazis en los Países Bajos y que apareció en Mar del Plata

Comienza la temporada

Entre lesionados y un homenaje a Russo, Boca pone primera y se esperanza para el 2026

Copenhagen (Denmark), 13/01/2026.- Chairman of the Naalakkersuisut, Greenland's Prime Minister Jens-Frederik Nielsen (L) and Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen give a statement on the current situation at a press conference in the Mirror Hall at the Prime Minister's Office in Copenhagen, Denmark, 13 January 2026. (Dinamarca, Groenlandia, Copenhague) EFE/EPA/LISELOTTE SABROE DENMARK OUT

El presidente Jens-Frederik Nielsen reiteró que el territorio autónomo “no está en venta”

Groenlandia le responde a Trump: “Si tuviéramos que elegir, elegimos Dinamarca”

Otro heredero declaró en la causa judicial en sintonía con Esmeralda Mitre

La oscura guerra por la herencia de La Nación

Por Raúl Kollmann

Subas del 4,1 por ciento en las líneas de pobreza e indigencia

La canastas se pusieron pesadas

Por Juan Garriga
FOTOBAIRES river gallardo

En un mercado de pases en el que ya sumó dos volantes y un defensor

River continúa en busca de un extremo que le es esquivo

El País

Industria en crisis, boom importador y destrucción de empleo

La principal empresa textil de la Argentina cerró una fábrica en Tucumán

Por Sebastián Cazón

La oposición reuniría poco más de 120 votos para rechazar el DNU

El temor libertario de un Congreso en disputa

Por Paula Marussich

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 14 de enero de 2026

ARCA

Menos impuestos a sectores concentrados y menos actividad

La recaudación más baja en 15 años

Por Mara Pedrazzoli

El techo del dólar mayorista subirá a 1608 pesos en febrero

La banda se estira 2,8 por ciento

Sociedad

Tras el escándalo con Grok

Estados Unidos avanza con una ley contra los deepfakes pornográficos

Apareció en La Cumbre

Fue a una cita en Córdoba y desapareció: la encontraron maniatada en un descampado

Tras el choque entre una camioneta y un UTV

Cómo sigue la salud del niño que se accidentó en Pinamar

Deportes

FOTO RALLY DAKAR 2026 arabia saudita auto nicolas cavigliasso

Traspiés en Motos y el Challenger

Etapa de terror para las chances argentinas en el Dakar 2026

FOTO PRENSA SAN LORENZO san lorenzo entrenamiento

El jugador puede ser vendido a la liga de Estados Unidos

San Lorenzo resguardó a Elías Báez y no lo llevó a Uruguay

A CORUÑA , 13/01/2026.- El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann (c) celebra junto a sus compañeros tras marcar el 0-1 durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey entre el Deportivo y el Atlético de Madrid, este martes en el estadio de Riazor. EFE/ Cabalar

La jornada ofreció encuentros de mucha emoción

Atlético de Madrid, Athletic y Real Sociedad avanzaron en los octavos de la Copa del Rey