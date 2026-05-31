Qué hay detrás del nuevo paquete de leyes enviado al Congreso
Para Milei, el único “lobby” válido es el de Silicon Valey, las mineras, las alimenticias y las multinacionales
El Gobierno busca derogar la ley de Etiquetado Frontal a pedido de las alimenticias. También buscará sancionar una ley de ludopatía que no regula la publicidad en plataformas “autorizadas”. A lo que se suma el Super Rigi, que favorece los intereses extractivistas y de los tecnobros. Todo, en nombre del supuesto combate del lobby.