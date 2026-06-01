Fábio Nogueira: “La lucha de clases en nuestro continente empezó con las rebeliones de los negros contra la esclavitud”
¿Y si la lucha de clases en América Latina no hubiera comenzado en las fábricas sino en los quilombos, palenques y rebeliones de personas esclavizadas? Esa es una de las tesis que defiende el intelectual afrobrasileño Fábio Nogueira, referente de la tradición radical negra. En esta entrevista exclusiva con NEGRX, analiza las relaciones entre raza, capitalismo y poder en un momento marcado por el avance de las derechas y las desigualdades persistentes en la región.