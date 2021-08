#AltaTemporada Las series te ordenan el día. Gran noticia para degustadores de vampiros, hombres-lobo y carcajadas: HBO Max Latinoamérica subió las tres temporadas de la neocelandesa Wellington Paranormal, una suerte de spin-off conceptual de la peli de culto What We Do in the Shadows. Además, Warner Channel reinició la quinta del culebrón dark Riverdale y Netflix estrenó la docuserie Ovnis: proyectos de alto secreto desclasificados.



#SessionConAmor El flamante disco del ciclo youtuber Picnic en el Piso Doce reúne lo mejor de su docena de ediciones, con versiones en vivo de Paula Maffía, Miau Trío, Natalie Pérez con Santiago Motorizado, La Delio Valdez con Mario Luis o Piti Fernández con el Mono de Kapanga. Por otra parte, Lucho SSJ pasó Money Machine para Gallery Sessions, el formato de live sessions barcelonés que se filma en vidrieras, y en el que ya estuvieron Mala Rodríguez, Trueno, La Zowi, Cruz Cafuné y más. Y John C soltó su tiroteo # 2, Leyenda como Kobe, una sesión de boom bap por puntos turísticos de Mar del Plata.



#HoyPorTi El festival solidario y virtual Hacé tu acción por la niñez, que respalda las luchas por los derechos de las infancias y es organizado por Aldeas Infantiles, reunirá sets interactivos y musicales con participación de Urraka, Les Limones, Flowertrip, Cantando con Adriana y más, el 22/8 desde las 17.



#HacelaSimple Siempre es día de descubrir canciones. Wos sigue mostrando su próximo álbum, Oscuro éxtasis: después de Que se mejoren, ahora cortó Mirá mamá, un tema íntimo sobre sus recuerdos y valores, sus vínculos y su manera de protegerse de la fama. El guitarrista Nico Bereciartua también anticipó su próximo disco (tercero solista) con la balada folk Atuel, junto a Lisandro Aristimuño. Y sumaron temas nuevos las voces cantantes de Joaquino (Utopía), Popi Tass (Crear), Esteban Martínez (De espaldas al río) y Eloísa (A pesar de todo, su debut).

#EnUnCumple A 62 años del nacimiento de Gustavo Cerati, el miércoles apareció el video inédito de No te creo, una canción de Siempre es hoy (2002) filmada en la época de la gira Canciones elegidas, en 2004. Además, los hardcore punks Cara-Cortada festejarán sus 12 años con toque presencial el 14/8 a las 20 en El Teatro Bar, La Plata.