El precandidato a senador nacional Agustín Rossi (lista La Santa Fe que Queremos) recibió como “un gesto de afecto y reconocimiento” la actitud que tuvo para con él el presidente Alberto Fernández en el acto de asunción de Jorge Taiana, que lo reemplazó al frente del ministerio de Defensa. “La verdad es que me sentí muy reconfortado y me siento absolutamente integrado al proyecto político que encabezan él y Cristina”, dijo Rossi a Rosario/12. Insistió en las razones que lo llevaron a conformar una lista junto a la vicegobernadora Alejandra Rodenas para competir en la interna peronista en Santa Fe. “Aparecían una cantidad de elementos que me hicieron ver que el gobernador (Omar Perotti) miraba con demasiada simpatía el modelo cordobés, que es un peronismo por afuera del Frente de Todos”, insistió. Rossi aseguró que desde la lista que integra ofrece a los santafesinos “la posibilidad de que el Frente de Todos tenga un debate sobre las distintas miradas que tenemos sobre el proyecto nacional y cómo nos posicionamos y proponemos para hacer crecer ese proyecto”. La creación de dos universidades nacionales en Santa Fe y una ley para integrar al norte santafesinos a los beneficios en incentivos que tienen las provincias del NOA y el NEA están entre sus proyectos más destacados.

Sobre el acto de asunción de Taina en la Casa Rosada, Rossi aseguró que el presidente le “expresó un afecto que es mutuo, que yo siento también para con él y además un reconocimiento y apoyo a la gestión que llevé adelante durante todo este tiempo en el Ministerio de Defensa”. Dijo además que valora "muchísimo los gestos que tuvo el presidente, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista político. La verdad es que me sentí muy reconfortado y me siento absolutamente integrado al proyecto políticos que encabezan él y Cristina”.

El precandidato a senador nacional reiteró: “Empecé a preocuparme cuando el gobernador de Santa Fe lanzó su sector interno dentro del Frente de Todos, y ahí vi que se expresaba una idea muy similar a lo que plantea el gobernador (Juan) Schiaretti en Córdoba, que es el único gobernador peronista que se posiciona por afuera del Frente de Todos y del proyecto nacional”. Y agregó que “se sumó el hecho de que el gobernador santafesino pretendió desde el principio hegemonizar su postura para estas elecciones, colocando a la cabeza de la lista a un hombre de su confianza pero sin cualidades electorales como para poder sostenerlo”.

Para el ex ministro de Defensa “aparecían una cantidad de elementos" que le hicieron ver "que el gobernador miraba con demasiada simpatía el modelo cordobés, que es un peronismo afuera del Frente de Todos. Y eso no era lo que estaba escrito en el acuerdo al que arribamos con el gobernador en las elecciones de 2019, donde nosotros aportamos muchísimo e imaginábamos un liderazgo moderno, más abierto y que interpretara las singularidades propias que tiene la provincia de Santa Fe, y siempre integrado a un modelo de nación”.

Para Rossi, “nadie debe tener dudas de que si me toca perder yo voy a acompañar porque siempre lo hicimos así. Pero si nosotros ganamos, yo no sé si lo va a hacer el gobernador, porque en el 2017 no nos apoyó a mí y a Alejandra Rodenas, no se sacó ni una sola foto con nosotros”.

A la hora de enumerar las propuestas para el Senado Nacional, Rossi destacó “la creación de dos nuevas universidades para la provincia de Santa Fe, una en Venado Tuerto y la otra en Reconquista. La experiencia de las universidades de cercanía en el conurbano bonaerense es muy importante y la podemos trasladar a estas dos importantes ciudades santafesinas”, aseguró. Y agregó que también están "trabajando en una Ley de Mercados Centrales para se impulse la habilitación de los mismos en todo el país, porque creemos que son lugares donde la intermediación prácticamente desaparece y eso significa mejores precios para el productor y precios más accesibles para el consumidor. Son claramente beneficiosos, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo”.

Rossi explicó que Santa Fe tiene dos realidades bien marcadas geográficamente. El centro-sur que se integra a la Región Centro y la pampa húmeda y la región norte que por producción, clima y economías está mucho más ligada al NOA y al NEA. “El NOA y el NEA se unieron y conformaron las provincias del Norte Grande y consiguieron beneficios como las rebajas en los aportes patronales para sus empresas. Nosotros vamos a impulsar una ley para que beneficios de este tipo se extiendan también a los seis departamentos del norte santafesino: San Javier, San Cristóbal, San Justo, 9 de Julio, Vera y General Obligado”.

-Desde la otra lista dicen que para ellos “el límite es el delito”. ¿Cómo lo interpretan ustedes?

-Por supuesto que para todos nosotros ese es el límite. Pero también hay límites éticos. Y ellos están apretando de una manera tan importante y extorsionando a los intendentes y presidente comunales, algo que no es muy ético que digamos. Los amenazan diciéndoles que si me reciben a mí o si tienen algún gesto político para conmigo le van a quitar obras y eso es una falta de ética enorme, porque la verdad es que no extorsionan a los intendentes sino directamente a los vecinos de cada una de esas localidades. Yo nunca he visto lo que está sucediendo hoy: Me dicen que hasta han advertido a los intendentes y jefes comunales que les van a revisar las redes sociales para ver si tienen algún like o algún gesto de apoyo a las manifestaciones de los candidatos de nuestro sector.