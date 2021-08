En medio de la ofensiva desatada por la oposición política y mediática por el brindis de cumpleaños celebrado en la Quinta de Olivos durante el aislamiento, a pesar del reconocimiento del error por parte del presidente Alberto Fernández, la organización La Cámpora aprovechó para iniciar un contragolpe.

"Con la mitad de la indignación mediática de estos días aplicada a otras fotos nos hubiéramos ahorrado el endeudamiento de las próximas décadas", escribió la organización en su cuenta oficial de Twitter.

La foto publicada muestra al expresidente Mauricio Macri; al exministro de Economía, Nicolás Dujovne, al ex jefe de Gabinete, Marcos Peña; el exministro de finanzas, Nicolás Caputo y a Juliana Awada, la esposa de Macri. Enfrente de ellos está nada menos que la ex directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Esa fotografía fue tomada en 2018, cuando el macrismo, asustado por la interrupción del financiamiento privado, recurrió al Fondo para postergar el default.

"El día de la bandera, pobre Manuel Belgrano, anuncian que acordaron con el FMI aquel famoso préstamo de 57 mil millones de dólares, de los cuales ingresaron 45 mil. En el endeudamiento el Frente de Todos no tuvo nada que ver. El haber ganado las elecciones es parte de ese fracaso y ese endeudamiento que la gente percibió como un gran fracaso", había recordado recientemente la vicepresidenta Cristina Kirchner al referirse al efecto de ese pacto inmortalizado en la fotografía en cuestión.

La otra foto, la tomada el 20 de julio de 2020, fue utilizada en los últimos días por la oposición como eje de la campaña de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. La insistencia por instalar el tema como una cuestión electoral desde los referentes de la oposición continuó más allá del pedido de disculpas de Alberto Fernández.

El viernes, el mandatario reconoció que esa reunión no debió haberse hecho y aseguró que no volvería a pasar. "El 14 de julio, día de cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con amigos y un brindis que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido. Mirando en retrospectiva debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve", explicó.