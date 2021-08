El presidente Alberto Fernández pidió disculpas por la reunión celebrada en la Quinta de Olivos por el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, el año pasado mientras aún regía la cuarentena. "No debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido", declaró durante un acto en Olavarría, en donde prometió que "no va a volver a ocurrir". Unas horas antes, cuando en Casa Rosada todavía estaban intentando recuperarse del shock inicial de la filtración de la foto del encuentro, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue el primero en salir a declarar que había sido "un error que no debería haber pasado y que estuvo mal". En una línea similar se fueron pronunciando las principales espadas del gobierno, como Cecilia Todesca, Gabriel Katopodis, entre otros. Además de reconocer el error, el gobierno advirtió sobre el "oportunismo político" de quienes "siempre se opusieron a las medidas de cuidado y ahora se rasgan las vestiduras". No se equivocaron porque, ni lentos ni perezosos, en Juntos por el Cambio aprovecharon para insistir con el pedido de juicio político al Presidente.



"No soy un careta. Nunca quise dejar de dar la cara ni esconderme. Néstor siempre decía que somos hombres y mujeres comunes con responsabilidades importantes. Abrazamos un desafío muy difícil y la pandemia exigió restricciones", comenzó explicando Alberto Fernández en Olavarría, acompañado del gobernador Axel Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el ministro Eduardo "Wado" De Pedro y la diputada Liliana Schwindt, en un acto por la reglamentación de la ley de ampliación de Zonas Frías. Había pasado un día desde que se hubiera filtrado una segunda foto del presidente junto a Fabiola Yañez y una decena de personas en la residencia presidencial y desde entonces que en Casa Rosada se estaba articulando una respuesta unificada que diera una explicación a por qué se había celebrado una reunión social en Olivos mientras aún regían las restricciones sanitarias del ASPO. "El 14 de julio, día de cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con amigos y un brindis que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido. Mirando en retrospectiva debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve", declaró finalmente ayer por la tarde el presidente.





"Nosotros no ocultamos nada", reiteró en un par de ocasiones. El presidente se refería así a la publicación del listado oficial de todas las personas que habían ingresado a Olivos en último año, entre los que se encontraban "ministros, ministras, empresarios, futbolistas, dirigentes de fútbol, actores y actrices". Algunos nombres, como el de Florencia Peña, fueron explotados con saña por la oposición. "Los que hacemos política hay un momento en que el cuero se nos curte, pero vivimos con gente que padece y sufre mucho todo esto. Desde esa condición humana lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir", finalizó.

Unas horas antes habló Santiago Cafiero. "Es evidente que fue un error y un descuido lo de la foto, no tendría que haber pasado y que estuvo mal", afirmó el jefe de Gabinete en declaraciones radiales. Confirmada oficialmente la veracidad de la foto, Cafiero arremetió contra la oposición y el aprovechamiento político que se estaba haciendo del tema en el medio de la campaña electoral: "Me parece necesario aclarar cómo aflora el oportunismo político. Vemos cómo los que se opusieron a cada una de las restricciones ahora se rasgan las vestiduras y dan lecciones de moral. Enfrentamos una oposición que no llevó una idea para afrontar la pandemia", denunció.

Juntos por el Cambio aprovechó esta situación y olvidando de manera conveniente la serie de movilizaciones que convocó por esos días, atacó al gobierno por los medios de comunicación y las redes sociales. "Presidente, no se comporte como un fugitivo: dé la cara. Esto no es un error, es un acto deliberado de impunidad. No se trata de un descuido, es el incumplimiento de los deberes de un funcionario público", publicó Patricia Bullrich. "Esta gota rebalsó el vaso. Se ha deshonrado la investidura pública. Se ha desconocido la más elemental dignidad republicana y de ética pública que impone la Constitución Nacional", se indignaron los jefes de bloque de JxC en la Cámara de Diputados, Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo, en un documento en el que solicitaron el juicio político del presidente. Este, sin embargo, no era el primer pedido de impeachment. No conformes con la solicitud similar que había hecho el día anterior el diputado Waldo Wolff - involucrado en el escándalo por las declaraciones misóginas de Fernando Iglesias -, la coalición opositora consideró necesario presentar otro más.





"Es una maniobra de distracción de la oposición porque no tienen nada para mostrar en esta campaña. No tienen los números", desdeño el jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, a este diario. En efecto, JxC necesitaría dos tercios de la Cámara de Diputados y dos tercios de la Cámara de Senadores para avanzar con la iniciativa, algo que está lejos de tener. En este sentido, en el gobierno nacional fueron tajantes en lo que refirió al testimonial pedido de juicio político de la coalición opositora y salieron a cuestionarlos con dureza en los medios. "El Presidente trabajó 20 horas por día para cuidarnos. Plantear el juicio político es descabellado. No corresponden estos niveles extremos", sostuvo el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que insistió en que el gobierno "no debe entrar en el juego" de la oposición: "Quieren títulos y no se los vamos a dar". "La reunión en Olivos fue un error, pero la oposición arma un show sobre cosas que no existen", declaró la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

Finalmente, otro que salió en defensa del presidente fue Aníbal Fernández, con declaraciones que generaron dolor de cabeza a más de un funcionario. "La señora hizo una comida, que a lo mejor puede ser criticable. ¿Qué va a hacer el marido? Como en la Edad Media, ¿llegar y cagarlas a palos porque cometió un error de esas características? Eso no existe más", declaró el viernes a la mañana. Sobre llovido mojado. Sin embargo, más allá de algunos tropezones, todas las expectativas estaban puestas en el discurso de Alberto y, una vez finalizado, en el gobierno comenzaba a mitigar (de a poco) el agobio de las últimas 24 horas.

Ley de ampliación de zona frías y reducción de tarifa de gas

El jefe de Estado habló durante acto de reglamentación de la ley de ampliación de Zonas Frías y reducción de la tarifa de gas desde ciudad bonaerense de Olavarría junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; y la diputada nacional y precandidata a senadora bonaerense Liliana Schwindt, una de las impulsoras de la ampliación de la Ley de zonas frías para el servicio del gas, que fue reglamentada esta tarde y benificiará a 90 municipios de 12 provincias argentinas para el servicio por red, garrafa y zeppelin.

Minutos antes de que tomara la palabra Alberto, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo que la norma reglamentada este viernes "sirve para ilustrar el país que hoy tenemos comparado con el que tuvimos durante 4 años de neoliberalismo" y apuntó contra Juntos por el Cambio al señalar que "parece que la pandemia tiene que funcionar como amnesia", al recordar que era "cotidianos los aumentos en el servicio", con tarifazos de hasta 1300%.

En ese sentido, Kicillof recordó que la ex gobernadora bonaerense y candidata a diputada por la Ciudad se fue de su gestión en la Provincia firmado nuevos aumentos de tarifa para 2020 y 2021. "La época de los tarifazos se acabo, ahora van a pagar menor los que no pueden. Gracias a los diputados y diputadas que hoy gobiernan para nuestro pueblo", destacó Kicillof.

"A alguien le van a tener que explicar qué hicieron con la millonada que le cobraron a la gente, porque en la inversión y en el servicio no está. Será que se fue en la fuga de capitales", exigió el mandatario bonaerense y adelantó que la semana que viene la provincia firmará la adhesión de la norma en suelo bonaerense.

Días atrás, el Gobierno creó el Registro Único de beneficiarios y beneficiarias especiales del Régimen de Zona Fría, en el que se incorporará a las usuarias y los usuarios comprendidas y comprendidos en el artículo 4 de la ley, que reduce entre un 30% y 50% la tarifa del gas, a través del Decreto 486/2021 publicado en el Boletín Oficial.



Además, designó a la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación de la Ley 27.637, que propone una reducción en las tarifas de gas para municipios donde se registran bajas temperaturas.



El artículo 4 de la ley de Zona Fría, es el que incorporó una reducción del 50% a los beneficiarios de las asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), de pensiones no contributivas y jubilados -hasta cuatro salarios mínimos-, del monotributo social, de usuarios que perciben seguro de desempleo y de empleadas de casas particulares.



También a los electrodependientes, a quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

El video completo