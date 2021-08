"Tenemos un gran desafío por delante. No solo pensar y trabajar por la Argentina que queremos, si no cómo transitamos el país que tenemos por delante. Ese es el debate que hay quedar en el Congreso sobre el FMI. Queremos que nos digan qué significa pagar en 10 años y cómo", declaró el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, en un acto de campaña en Cañuelas. Acompañado por los precandidatos a diputados nacionales, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, Máximo apuntó con dureza contra el gobierno de Mauricio Macri y el rol de los medios de comunicación durante su mandato, así como contra el préstamo millonario contraído con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante su mandato.

"Uno los ve rasgarse las vestiduras por todo, fingiendo indignación y tratando todo el día de someternos a ponderaciones que nada tienen que ver con la realidad. Cada dólar que no fue invertido en la Argentina significa 120 o 130 pesos que no fueron para caminos, veredas. No debió haber pasado Macri, y Macri pasó solamente porque se sometió a la sociedad a un terrible engaño en los medios de comunicación. Que aún hoy opinan sobre el presidenta o la vicepresidenta porque aún les duele, les duele que el pueblo se les reveló. El pueblo no solo le dijo 'no' a Macri, le dijo 'no' a la enorme protección que tuvo de parte de los medios de comunicación", manifestó Máximo Kirchner entre aplausos, haciendo tangencialmente referencia a la foto del festejo en la Quinta de Olivos. Ayer a la tarde, el líder de La Cámpora participó de la presentación de la lista de concejales en el municipio bonaerense de Cañuelas, junto a Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollan, la intendenta Marisa Fassi y el titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta. "Hay muchísimas cosas para discutir en la Argentina y no hay lugares menores en la política, porque no son los cargos los que importan, si no las personas", declaró.

En uno de los momentos más apasionados del discurso, Kirchner cuestionó con dureza a Juntos Por el Cambio por los 44 millones de dolares de deuda tomada con el FMI y aseguró que el Congreso "se debía" un debate respecto al tema. "Se perdieron cuatro años muy valiosos en Argentina. Nunca nos debió haber pasado Macri. No puede explicar ni siquiera porqué tomo ese préstamo con el Fondo. Decía que con un chasquido de dedos se solucionaban las cosas y nadie con poder en Argentina lo enfrentó, lo apoyaron los bancos, los empresarios, lo apoyó el FMI", despotricó, y declaró que, de cara a las negociaciones con el organismo de crédito, Argentina debe plantear que "necesita tiempo para avanzar y levantarse en medio de una tragedia sanitaria que arrebató a muchos seres queridos".

"Lo que esta en juego en esta elección es el proyecto de país que nuevamente el peronismo tiene el enorme desafío de poner de pie", declaró, por su parte, Victoria Tolosa Paz. "No hay política social más importante para nosotros que pensar cómo generamos trabajo y que ese trabajo tenga un salario digno y ese salario recupere la capacidad de consumo", aseguró, a la vez que remarcó que "en cinco meses estamos creciendo, incluso con pandemia, y esto muestra que la Ley de zonas frías, que las tarifas reguladas, que la ley que cambió el monotributo, y la ley que modificó el impuesto a las Ganancias son leyes de un Congreso que está comprometido con el pueblo".