La Unión Europea (UE) insiste en empeñarse en contactos de última hora con Estados Unidos para evitar una guerra comercial, pero prepara enormes represalias que podrían afectar a los aviones, los automóviles y el whisky estadounidense, si el diálogo no prospera. Esto se produce después de que el sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país impondrá aranceles del 30 por ciento a los productos de la UE a partir del 1 de agosto. Sin embargo, la carta que envió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dejó una puerta entreabierta a negociaciones hasta la fecha límite.

Las contramedidas

La Comisión Europea -el brazo ejecutivo de la UE- distribuyó entre los países miembros una extensa lista de las represalias a adoptar caso no sea posible alcanzar un acuerdo con Washington. El documento de 202 páginas, al que la agencia de noticias AFP tuvo acceso, incluye renglones como aviones, autos, productos químicos y equipos eléctricos, elementos con gran impacto en el intercambio comercial. También incluye cosas como condones, caracoles, ballenas vivas, manatíes y camellos.



De ser aprobada, esa lista representaría aranceles a productos estadounidenses por valor de unos 72.000 millones de euros (unos 84.000 millones de dólares). Además, en ella aparece el whisky estadounidense, a pesar de la objeciones del sector vinícola europeo, que teme ser objeto de aranceles punitivos para poder ingresar el mercado de Estados Unidos.

El portavoz de Comercio en la Comisión, Olof Gill, se negó a proporcionar detalles de la llamada que Sefcovic mantuvo el lunes con el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick. "Estamos en la etapa más sensible de esas negociaciones en este momento, trabajando para lograr un acuerdo en principio antes de la fecha límite", dijo el portavoz. "No estaríamos participando en negociaciones si no pensáramos que esas negociaciones podrían conducir a un buen resultado. Así que claramente, pensamos que un acuerdo en principio, como hemos dicho, está al alcance", agregó.

En cualquier caso, Gill recordó que el procedimiento de contraaranceles está en manos de la Comisión Europea, ya que es la única responsable de ese proceso. "Determinaremos el punto exacto en el que lo avanzaremos. Pero repito, no es nuestra intención presentar contramedidas antes del primero de agosto", insistió.

La palabra de Trump

Por su parte, Trump afirmó este martes que su país sigue manteniendo conversaciones con la UE de cara a lograr un acuerdo comercial antes del 1 de agosto y que hay avances, aunque insistió al mismo tiempo que, de no haber acuerdo, Washington ya ha decidido imponer los aranceles del 30 por ciento a los Veintisiete.

"Estamos hablando con la UE y estamos avanzando. Pero, la verdad, ya tenemos un acuerdo con la UE. Se llama la carta que se envió", dijo Trump a periodistas antes de partir rumbo a Pensilvania en referencia a la misiva que remitió a los negociadores europeos el pasado sábado. "Creo que el 30 por ciento (de aranceles) le corresponde a la UE, pero al mismo tiempo, estamos hablando", añadió Trump, que insiste en enviar mensajes erráticos sobre la agresiva política comercial que ha emprendido desde que retornó a la Casa Blanca el pasado enero.

El republicano también ha dicho que impondrá el mismo nivel de tasas aduaneras a determinados bienes de México, segundo mayor socio comercial de Washington. Desde que puso en pausa sus aranceles recíprocos en abril, Trump ha logrado pactos con Reino Unido, Vietnam y recientemente Indonesia, además de una tregua en la escalada de trabas comerciales que la Casa Blanca mantenía con Beijing.

Estancamiento comercial

Debido a la guerra arancelaria lanzada por Estados Unidos, el comercio internacional de bienes sufrirá un estancamiento casi total en 2025, al anticipar un crecimiento del 0,1 por ciento, según proyectó la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta previsión se ha formulado tras darse a conocer que el volumen del comercio global de mercancías registró un auge en el primer trimestre, con un crecimiento interanual del 5,3 por ciento y del 3,6 en comparación con el anterior trimestre.

Este movimiento ascendente estuvo relacionado con el aumento masivo en las importaciones de Norteamérica, que se adelantaron a las subidas de aranceles que empezaron a aplicarse en abril. Anteriormente, la OMC había previsto un crecimiento del 2,5 por ciento del comercio global en 2025.

En el caso de Estados Unidos, las importaciones en el primer trimestre del año crecieron de manera casi frenética, un 25 por ciento en comparación interanual, para luego caer estrepitosamente: 1 por ciento de progresión en abril y mayo. En este sentido, el análisis publicado este martes por la OMC plantea que para el resto del año habrá una desaceleración de los intercambios comerciales entre países. "La combinación de inventarios ya abastecidos y la aplicación efectiva de los nuevos aranceles pesará sobre la demanda global", explica.

En términos de valor, los equipos de oficina y telecomunicaciones fueron los que más progresaron (16 por ciento) en los primeros meses del año, seguidos de productos químicos (12 por ciento). En el extremo opuesto, los productos de automoción, los combustibles y los de minería registraron una contracción equivalente al -4 por ciento.