El cuerpo técnico de Gimnasia La Plata ultima detalles para rearmar el equipo con Maximiliano Coronel, Johan Carbonero y Luis Rodríguez, de cara al partido del miércoles frente a Argentinos Juniors por octavos de final de la Copa Argentina.



El plantel del Lobo entrenó este lunes en el predio de Estancia Chica, tras la derrota 1-0 ante Colón en Santa Fe, con las bajas de Manuel Insaurralde y Nery Leyes, expulsados el último viernes.



En ese marco, la conducción técnica busca definir las posibles variantes para jugar ante el Bicho en cancha de Banfield.



En tanto, seguirán de cerca la evolución de Germán Guiffrey, quien sufrió un golpe en el tabique nasal contra el Sabalero. El defensor será probado a fondo y si responde bien, volvería a estar en la zaga junto con Coronel, que había sido preservado por una dolencia muscular.



La dupla técnica integrada por Leandro Martini y Mariano Messera también decidió reservar al "Pulga" Rodríguez ante Colón de cara al encuentro por la Copa Argentina, con la idea de contar con un plus importante, no sólo por las cualidades técnicas del tucumano sino también por la experiencia.



Asimismo, podrá ser de la partida el juvenil Carbonero, quien tras superar una lesión muscular, el viernes volvió a tener minutos oficiales en Santa Fe y ya está en condiciones de ser tenido en cuenta para el once inicial que jugará por el certamen federal.



Por último, el delantero Rodrigo Holgado -octavo y último refuerzo tripero que se sumó al trabajo junto al plantel el pasado miércoles- podría tener un lugar en el banco de suplentes.