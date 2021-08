Rosario registró ayer 71 nuevos casos de covid, con lo que hay que ir exactamente a un año atrás para encontrar una cifra similar. Era un contexto muy diferente, sin la aparición de las vacunas con lo cual esa barrera inmunológica ha sido clave para explicar el presente escenario sanitario. Para el secretario de Salud municipal esta cifra "no es aislada, no es un día. Es una tendencia que se viene dando desde hace semanas", dijo Leonardo Caruana a Rosario/12. Sobre la variante Delta y su posible circulación comunitaria, el funcionario eligió no ser tan categórico: "A esta altura sabemos que dar una fecha o un mes concreto puede llevarnos a un error". Y destalló que en Rosario se sigue a 1500 personas que arribaron del exterior y sólo se han registrado 21 positivos y sólo 6 con la variante Delta. "Y esto fue hace semanas, con lo cual queda demostrado que si esas personas no circulan y permanecen aisladas la mutación más contagiosa del virus tampoco circula", aseguró. La ocupación de camas por covid está actualmente en apenas un 17%. Muy lejos de aquel pico de casos con complicaciones graves que puso en tensión al sistema de salud público y privado.

Sobre las cifras de casos de ayer, Caruana explicó que "se viene dando una tendencia de una disminución clara de la tasa de contagios que ya no es una cifra aislada. Es una situación que se va sosteniendo semanalmente, lo mismo que la incidencia general, el Rt, el porcentaje de ocupación Covid que es menor al 17% y también la ocupación de camas en general; es decir que todo está evolucionando favorablemente y ahí aparece un indicador clave que no teníamos el año pasado, que es la vacunación".

Para el secretario de Salud es clave que un porcentaje alto de la población esté vacunada con la primera dosis, además del incremento progresivo de población con segunda dosis. "Esto hace que tanto la tasa de contagios, las complicaciones y la necesidad de internación sean mucho menor. Todo eso nosotros lo atribuimos a esa barrera inmunológica pero también a los cuidados y la utilización de los protocolos. Son las dos dimensiones que tiene este escenario sanitario más allá de la preocupación que tiene la variante Delta", explicó.

Consultado sobre cuándo la variante Delta podría ser de circulación comunitaria, el doctor Caruana aseguró que "es difícil definir una fecha o un mes de circulación comunitaria para la Delta. La verdad es que quienes han definido categóricamente estas cosas muchas después tuvieron que cambiar de postura". Y reveló que "nosotros estamos trabajando para retrasar esa circulación comunitaria. No hemos tenido grandes variaciones en estas últimas dos semanas, estamos siguiendo a 1500 personas y sólo hubo 21 casos positivos y de esos nada más que 6 con la variante Delta".

Para el funcionario no hubo un incremento en estos casos porque "todas esas personas estuvieron aisladas, no hicieron ninguna de las actividades que hoy están autorizadas. Por eso no se ha disparado la tasa de contagios en ese sentido, recordando que esta Delta es mucho más transmisible y en eso radica el posible cambio de un escenario sanitario. No en la gravedad de lo que pueda producir sino en la alta tasa de contagiosidad". Y agregó que "seguimos trabajando para retrasar y por eso es tan importante lo que se pueda hacer en lo que queda de agosto y septiembre para ir concretando los porcentajes de cobertura de segundas dosis para una mayor protección ante esta variante".

La combinación ideal para sostener el presente escenario sanitario, se compone de "vacunas, más cuidados y el seguimiento estricto de los viajeros, sobre todo ahora que se incrementó el cupo para vuelos", aseguró Caruana. Y explicó el seguimiento a estas 1500 personas: "El séptimo día se les hace el estudio, se lo sigue telefónicamente. Pero es importante que esa persona no esté circulando y de hecho no ha sido así porque los casos se mantienen estables con el correr de los días".