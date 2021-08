La Provincia de Buenos Aires decidió profundizar la estrategia de ir a buscar a las personas no vacunadas poniendo en marcha colectivos-vacunatorios en las zonas que tienen menores índices de inscriptos y, por lo tanto, de vacunados. En base a las estimaciones de población del Indec, el cálculo es que el 92 por ciento de los bonaerenses mayores de 60 se inscribieron, pero significa que todavía hay 216.000 personas no inscriptas. A esos se irá a buscar a partir de este miércoles con colectivos-vacunatorios que arrancarán en 3 de Febrero, San Miguel, La Matanza, Lanús y San Isidro. Al mismo tiempo, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, adelantó que, a nivel nacional, se apunta a que en septiembre se vacune a todos los chicos, desde los tres años en adelante. Es el reaseguro para volver a clases con normalidad, con los cursos completos. El distrito bonaerense ya tiene vacunados, con las dos dosis, al 63 por ciento de los mayores de 50, que son las personas de riesgo.



Las novedades se hicieron públicas en una conferencia de prensa que brindaron Kreplak y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco. Todo lo informado fue positivo: la baja de casos y de fallecimientos es rápida, lo que constituye un dato impactante porque se produce en invierno, la estación propia de los virus respiratorios como la covid. De hecho, Kreplak informó que se alcanzaron niveles más bajos que en la oleada anterior, con reducciones que venían siendo del ocho por ciento cada semana y que en los últimos siete días se aceleró: la baja fue del 26 por ciento. También se verifica una mejora en la situación de las terapias intensivas: de 4940 camas, hay 2576 ocupadas, pero sólo 786 con casos de Covid. El ministro contó que este lunes recorrió hospitales y los médicos le informaron que casi todos los pacientes graves son no-vacunados.

En ese marco, el distrito bonaerense decidió avanzar aún más en su política de buscar a personas que no recibieron ni una dosis. Ya es conocido que hubo postas en estaciones de trenes. Ahora se saldrá a los barrios con colectivos-vacunatorios.

De acuerdo a la estimación que hizo el Indec en base a un censo que no se pudo terminar por la muerte de Néstor Kirchner, en 2010, en la Provincia de Buenos Aires, hay un estimado de 2.845.267 mayores de 60 años. De ese total, se inscribieron 2.629.004 para vacunarse, una cifra altísima, que debe constituir casi un record mundial: 92 por ciento. Es decir que hay 216.000 personas que no se inscribieron. Sin embargo, en el Ministerio de Salud creen que esos bonaerenses no tienen tampoco rechazo a la vacuna, sino que carecen de computadora o teléfono inteligente o simplemente pensaron en esperar. Por lo tanto, la hipótesis es que si la campaña se acerca a ellos, se vacunarán. Kreplak y el exministro Daniel Gollán siempre sostuvieron que en el caso de la vacuna de la gripe pasaba algo similar: cuando los vacunadores se acercan a la gente, los ciudadanos se vacunan.

En cualquier caso, la Provincia de Buenos Aires ya superó el objetivo trazado por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, que fijó como meta tener con la vacunación completa al 60 por ciento de los mayores de 50 años. El distrito bonaerense ya registra el 63 por ciento este martes y es muy posible que supere el 70 por ciento a fin de mes.

Había una posibilidad en el aire: que la Provincia de Buenos Aires libere la vacunación de la segunda dosis para mayores de 50 o de 60. Sin embargo, fuentes cercanas al Ministerio de Salud explicaron que para dar ese paso el distrito bonaerense tiene que tener en stock 500.000 dosis de Moderna, AstraZeneca o Spuntik. Aún no existe esa posibilidad, pero no se descarta que se pueda concretar antes de fines de mes.

La otra cuestión que sobrevoló la conferencia de prensa fue la referida a la vacunación de menores, de tres años en adelante. Kreplak sostiene que debe avanzarse cuanto antes para posibilitar un regreso responsable a la presencialidad de todos los alumnos en todos los cursos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un enorme conflicto en este momento en que se está regresando a las clases en el hemisferio norte: varios estados --entre ellos California y Nueva York-- exigen que los maestros se vacunen para dar clases. Es más, hay escuelas que todavía no pueden arrancar porque hay baja proporción de maestros vacunados o porque los padres no están de acuerdo con la presencialidad. Kreplak mencionó que se está esperando el visto bueno para usar la vacuna de Sinopharm en niños, algo que se está haciendo en China y Emiratos Árabes Unidos. La Argentina cuenta con buenas cantidades de Sinopharm, sobre todo teniendo en cuenta que en la segunda quincena de agosto llegarán ocho millones de dosis y en septiembre otros ocho millones. Todo indica que lo niños, a nivel nacional, serán vacunados el mes que viene, ya sea con Sinopharm, con las Pfizer que deberían llegar o con Sputnik V. En este último caso, están llegando a Moscú la ministra Vizzotti y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, justamente para interiorizarse de la posibilidad de usar Sputnik como vacuna pediátrica.