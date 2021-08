La Universidad de Buenos Aires (UBA) reabrirá el Parque de Agronomía, cerrado desde hace un año y medio, cuando comenzó la pandemia de coronavirus, algo que reclamaban los vecinos del espacio verde de unas 60 hectáreas al cual concurrían a realizar actividades deportivas y recreativas.



Según informaron a Télam fuentes de la UBA, "desde los primeros días de septiembre, el parque va a estar abierto a toda la comunidad", para lo cual se iniciaron "tareas de acondicionamiento del predio" como "cartelerías de las medidas preventivas y de circulación" para minimizar contagios de covid-19.



"En la actualidad, el predio está abierto a docentes, no docentes y a los alumnos que hacen actividades prácticas, y desde septiembre estará abierto para los alumnos en general y a todo el público", precisaron desde la Facultad de Agronomía, la casa de estudios que funciona dentro del parque.



El cierre del lugar fue dispuesto por el Rectorado de la UBA en marzo del 2020 cuando comenzó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en una medida que alcanzó a todas las sedes de la casa de altos estudios, entre las cuales se incluyó a la Facultad de Agronomía.



No obstante, a partir de la posibilidad que las universidades con sede en la Ciudad de Buenos Aires vuelvan a tener la modalidad de presencialidad para el dictado de las clases, la UBA decidió sumarse al nuevo esquema, por lo cual levantará la clausura.



La medida de cierre, vigente desde hace 17 meses, impactó en la comunidad de vecinos que rodea al parque que, durante décadas, utilizó el espacio verde para realizar actividad física y recreativa, además de usarlo como vía de conexión entre los barrios aledaños de Agronomía, Villa del Parque, Devoto, Paternal, Parque Chas, Villa Pueyrredón y Villa Ortúzar.



Fue entonces que los vecinos organizaron el "Movimiento Agronomía Abierta" para visibilizar el reclamo ante la UBA y al gobierno porteño al afirmar que los terrenos tienen la catalogación de Urbanización Parque (UP) por el Código Urbanístico, es decir, áreas destinadas a espacios verdes y parquización de uso público, por lo cual rechazaban el cierre.



En ese sentido, organizaron actividades como un abrazo al parque, considerado el tercer pulmón verde de la Ciudad, festivales y mantuvieron reuniones con las autoridades de la Comuna 11 para reclamar por la reapertura.